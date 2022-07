PC prende em Caratinga homem que participou de tocaia para matar casal de Manhuaçu. Crime foi registrado em março, na estrada de acesso ao distrito de Dom Modesto

CARATINGA/MANHUAÇU – Na manhã dessa quinta-feira (28), policiais civis da Delegacia de Homicídios de Caratinga, desencadeou a Operação Insídia. A operação que contou com apoio do Canil da PCMG, teve por objetivo cumprir dois mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão em Caratinga, bem como um mandado de busca e apreensão em Manhuaçu.

De acordo com o delegado Sávio Moraes, o cumprimento dos mandados teve o fim de angariar novos elementos informativos acerca do crime de duplo homicídio ocorrido na tarde do dia 3 de março desse ano, na estrada que dá acesso ao distrito de Dom Modesto, zona rural de Caratinga.

De acordo com a investigação, o crime foi praticado mediante emboscada. Na ocasião, um homem de 45 anos e sua companheira de 24 anos, voltavam de uma confraternização que ocorria em um sítio no distrito de Dom Modesto, tendo os suspeitos colocado um tronco de árvore na rua impedindo que o veículo das vítimas passasse pelo local, oportunidade em que as vítimas foram executadas com disparos de arma de fogo.

Foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido em desfavor de um homem de 26 anos de idade, no bairro Limoeiro. Outro suspeito de 25 anos encontra-se foragido.

“Referidos indivíduos são suspeitos de estarem envolvidos no tráfico de drogas local e já possuem antecedentes criminais por diversos crimes como homicídio, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo”, disse o delegado Sávio.

Os demais objetos apreendidos durante a operação serão analisados pela equipe de Policiais Civis de Caratinga. As investigações continuam.

RELEMBRE O CASO

O crime brutal chocou moradores das redondezas do distrito de Dom Modesto, zona rural de Caratinga. A cena do crime era forte. Um veículo Mercedes, de cor branca, parado no meio da estrada sentido ao bairro Santa Cruz, ao chão um homem caído atingido por diversos disparos de arma de fogo, e no banco do carona uma mulher também morta, com marcas de tiros na cabeça.

Uma emboscada foi armada para o casal, já que tinha um tronco de árvore quase fechando a estrada. As vítimas foram identificadas como Laine Inês Caetano, 24 anos, e Marcelo Antônio de Oliveira, 45, ambos eram de Manhuaçu.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal estava hospedado no hotel Paladar, no bairro Zacarias.