OPERAÇÃO INCÔMODO

PM detém seis pessoas, apreende drogas, arma de fogo e pássaros da fauna silvestre em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Por volta de 5h dessa quinta-feira (20), policiais militares realizaram operação em Piedade de Caratinga para combater o tráfico de drogas e brigas entre gangues.

De acordo com o soldado Leone, a PM recebeu informações sobre um conflito entre traficantes do bairro São José. “Fizemos levantamentos, pedimos a justiça mandados de busca e apreensão na casa dos autores, sendo cumpridos três no bairro São José e um na área central, e em todos os locais encontramos materiais apreendidos”, explicou o militar.

Cinco pessoas foram presas e um menor apreendido. Nos alvos onde foram cumpridos os mandados, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, sete munições do mesmo calibre, quatro cartuchos deflagrados, R$ 926,00, 12 buchas de maconha, dois pássaros da fauna silvestre, 112 pinos de cocaína, 30 pedras de crack e um aparelho celular.