Ação teve desdobramentos em Matipó e Santa Margarida

MATIPÓ/SANTA MARGARIDA – A Polícia Militar de Minas Gerais lançou nesta quinta-feira (20), em todas as regiões do estado, 12ª edição da Operação Força Total – Polícias Militares a serviço do Brasil. Na área do 11º Batalhão de Polícia Militar em Manhuaçu, a ação teve desdobramentos em Matipó e Santa Margarida.

A solenidade ocorreu na Esplanada Sul do estádio do Mineirão, na região da Pampulha e contou com as presenças do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Carlos Frederico Otoni Garcia e do comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo e presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais (CNGG- PM), coronel Cássio Araújo de Freitas.

A operação, executada de forma articulada, em todo o território nacional, sob a coordenação do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares, tem como objetivo ampliar a atuação das Polícias Militares e intensificar a prestação de serviços de segurança pública no país. Esta edição da operação ocorre em um momento significativo, pois celebra os trinta anos de criação do CNCG-PM, reafirmando o compromisso das Polícias Militares com a preservação da ordem pública e a defesa do estado democrático de direito.

Em Minas Gerais, com o foco no fortalecimento da ordem pública e na proteção da população, no período que antecede o carnaval 2025, a PMMG realizará diversas ações preventivas e repressivas voltadas ao enfrentamento à criminalidade, principalmente ao tráfico de drogas, nas rodovias estaduais e federais delegadas, nos centros urbanos e nas áreas comerciais.

De acordo com o comandante-geral da PMSP e presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais PM, coronel Cássio Araújo de Freitas, a operação emprega nas ruas 140 mil profissionais de segurança em um único dia, mais de 2000 pessoas já foram abordadas e já colocou nas cadeias mais de 15 mil criminosos contumazes na prática de diversos crimes. “A Polícia Militar de Minas Gerais, é uma das mais antigas do Brasil e um exemplo de eficiência, eficácia e, na qual, muito nós nos espelhamos” destacou.

Para o comandante-geral da PMMG, a operação é extremamente exitosa porque consegue reunir e unificar todas as Polícias Militares do Brasil com um único desafio de proteger a sociedade. “Prezados policiais de Minas Gerais, saibam que vocês são a força que protege o povo mineiro e são os verdadeiros heróis na vida real”, frisou coronel Frederico.

Desdobramentos em Matipó e Santa Margarida

A operação, que contou com ajuda da Polícia Civil, resultou na prisão de nove pessoas e na apreensão de diversos materiais ilícitos em Matipó e Santa Margarida.

A operação mobilizou cerca de 40 policiais, com o apoio de 20 viaturas e um helicóptero. Em Matipó, sete suspeitos foram conduzidos, enquanto em Santa Margarida, dois indivíduos foram presos.

Durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, foram apreendidos entorpecentes, dinheiro, celulares e outros materiais que serão analisados pelas autoridades.

A Polícia Militar informou que operações como essa fazem parte de uma estratégia para desarticular grupos criminosos e reforçar a segurança na região. As investigações continuam para identificar outros envolvidos em atividades ilícitas.