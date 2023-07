Polícia Militar Rodoviária reforça fiscalização nas estradas

CARATINGA – Até o dia 31 de julho, a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, realiza a Operação “Férias Seguras” nas rodovias estaduais e federais em parceria com Departamento de Estrada de Rodagem (DER), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e outros órgãos.

Presença em locais estratégicos com abordagens sistemáticas, além de blitz preventiva, com dicas de prevenção aos acidentes de trânsito, conforme detalha tenente Arthuzo. “O foco principal é a questão da prevenção em virtude do grande número de veículos que passam pelas rodovias, principalmente as que ligam, a BR-474- Caratinga-Ipanema, que pega ali Aimorés. Vamos estar com nossas equipes para garantir a sensação de segurança aos condutores, além das nossas ações repressivas com intuito de coibir e evitar os sinistros de trânsito, principalmente, daqueles condutores que insistem em fazer uso de bebida alcoólica e assumir direção de veículo automotor. Além de outras infrações também como excesso de velocidade, que temos verificado que a maioria das vezes acontece por falha humana, falta de atenção, em virtude de negligência, imprudência ou imperícia”.

O militar ainda chama atenção para as condições mínimas de segurança para os passageiros com idade entre zero e sete anos e meio pelo uso de dispositivos de retenção que são projetados para diminuir o risco ao usuário em casos de colisão ou desaceleração repentina do veículo. “A pessoa tem que colocar na cabeça que o uso do equipamento não é para evitar de pagar uma multa, mas, preservar a vida do seu filho que está ali. É um dispositivo importantíssimo para preservar a vida da criança, qualquer impacto ele está seguro no banco de trás, não é projetado para frente. O bebê conforto para crianças até um ano de idade. De um ano até 4 anos e meio deve utilizar a cadeirinha. De 4 a sete anos, assentos de elevação. Crianças a partir de sete anos e meio, dependendo da altura, pode ir no banco de trás ou da frente com cinto normal”.

E antes de pegar a estrada também é importante ficar atento às manutenções preventivas do veículo. “Verificar condições de pneu, o veículo com pneu ruim perde estabilidade. Se o para-brisa está trincado, isso atrapalha a visibilidade do condutor, condições de farol, limpador de para-brisa. Enfim, estar em condições de circulação”.