Operação entre Ministério Público e Polícia Militar resulta em 18 prisões e diversas apreensões

Todas as ações foram realizadas no bairro Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Moradores do bairro Aparecida acordaram bem cedo nessa quarta-feira (7), com o barulho do helicóptero Pegasus da Polícia Militar. O 62º Batalhão de Polícia Militar em parceria com o Ministério Público, desencadeou a operação “Guardião das Palmeiras, 8 anos” naquele bairro, com foco em apreensão de armas, drogas, prisão de foragidos da justiça, recuperar materiais provenientes de furtos e roubos e evitar crimes contra pessoa e patrimônio.

A primeira fase da operação iniciou no dia 6 de fevereiro em que 37 pessoas foram conduzidas presas. Foram apreendidos mais de 100 quilos de maconha, 241 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, e uma motocicleta recuperada.

Nessa segunda fase foram empregados 127 militares, 28 viaturas e um helicóptero da 5ª BRAVE (Base Regional de Aviação do Estado Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo), apoio da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) do 11º Batalhão de Manhuaçu, 14º de Ipatinga, e Polícia de Meio Ambiente.

Dezoito pessoas foram presas, seis veículos apreendidos, além de três armas de fogo, calibres, 22, 38 e 380, três carregadores de pistola calibre 380, 52 munições, drogas, balanças, e R$ 8.258,00.

COMANDATE DO 62º BATALHÃO DA PM

O tenente-coronel André Pedrosa disse que a operação faz parte do 8º aniversário do Batalhão Guardião das Palmeiras e ressaltou a parceria com o Ministério Público. “É uma operação conjunta com o Ministério Público de Caratinga, com informações inclusive oriundas de lá, com informações também colhidas pela PM junto à comunidade. A operação trata de um problema que vinha ocorrendo no bairro Aparecida relacionado ao tráfico de drogas, intenso tráfico de drogas, alguns conflitos entre grupos criminosos que nos preocupavam. Foram praticamente três meses de operações, de informações que foram colhidas, de levantamentos realizados, de acompanhamento de alvos, e que concluíram com diversas prisões. É interessante frisar aqui, que a nossa operação durante todo esse período colheu materialidades importantes”, explicou o comandante do batalhão.

Ainda segundo André Pedrosa, o tráfico de drogas no bairro Aparecida estava incomodando a comunidade, a Polícia Militar, e com a operação em conjunto com o Ministério Público foi possível chegar em uma ação mais eficiente retirando de circulação inclusive lideranças da criminalidade. “Foram presas várias lideranças. Nós tínhamos células criminosas dentro do bairro Aparecida, assim como de outros bairros que tem relação com o bairro Aparecida ou que estão em conflitos com o bairro Aparecida, e que provocam até homicídios”.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O promotor de justiça Juarez Serafim destacou que a operação é fruto de um trabalho que tem sido desenvolvido pelo Ministério Público desde o ano de 2022, que tem por objetivo apurar o tráfico de drogas que estava ocorrendo no bairro Aparecida. “Na Promotoria de Justiça aportaram denúncias, diversas reclamações de intenso tráfico de drogas que ocorria ali naquela localidade. Essas investigações foram realizadas por meio de fases, e no momento inicial foram cumpridas buscas e apreensões, foram realizados levantamentos preliminares que não foram suficientes pra neutralizar a ação desses traficantes ali naquela localidade e aí a operação se desencadeou para a fase que nós chamamos de ‘ação controlada’, que é um meio de obtenção de provas previsto em lei, é mais incisivo por meio do qual mediante a uma autorização judicial é feito um monitoramento das pessoas, dos agentes envolvidos nesse tráfico de drogas e a lei nos autoriza a retardar a prisão em flagrante desses infratores pra que por meio da investigação você consiga alcançar o maior número possível de agentes envolvidos e conseguir responsabilizar todos eles”, especificou o promotor de justiça.

Conforme disse o promotor Juarez Serafim, além da apreensão das drogas, esse trabalho que foi feito para tentar neutralizar o tráfico de drogas nessa unidade. “A Polícia Militar nos auxiliou de uma forma muito incisiva com um belíssimo trabalho que tem que ser elogiado aqui, e que reflete no resultado dessa operação”, disse o promotor.

Ainda segundo Serafim, a operação é feita dentro de um procedimento investigatório criminal que tramita na Promotoria de Justiça, cujo objetivo era neutralizar a ação dos traficantes. “Foram 45 dias de monitoramento que permitiram produzir um arcabouço probatório muito relevante para o Ministério Público poder prosseguir agora com a adoção das providências cabíveis em face desses infratores que foram identificados. Foram feitos 21 mandados de pedidos de prisão preventiva que foram deferidos pela justiça e o tempo de prisão deles depende de vários critérios. Então a gente conseguiu. por exemplo, delimitar a dinâmica dessas pessoas envolvidas, o que é interessante também destacar que ali no bairro Aparecida foram identificadas duas associações envolvidas no tráfico de drogas e com a ação controlada foi possível delimitar a ação de cada membro que que exercia a liderança, qual que era a dinâmica dessa associação, então por exemplo, foram identificadas quem eram as pessoas que realizavam a venda direta para os usuários ,quem exercia a posição de liderança e coordenação dos demais”, ressaltou o promotor.

O promotor disse ainda que alguns dos envolvidos utilizavam armas de fogo de forma ostensiva no contexto de tráfico de drogas e tinham as pessoas que eram responsáveis por esconder e receber os entorpecentes, além de menores que estavam sendo aliciados para o crime. “Então essa ação controlada permitiu construir toda essa dinâmica que hoje se reflete nesses mandados de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva, sequestro e apreensão de veículos que foram determinados pela justiça, porque estavam envolvidos nesse contexto de tráfico de drogas, e o que nós aguardamos é que o fruto desse trabalho se reflita para a comunidade através de mais segurança, mais tranquilidade”.

HELICÓPTERO DA PM

O capitão Leandro Gomes da 5ª Brave explicou que o helicóptero usado na operação está situado no aeroporto de Governador Valadares. “Viemos por demanda do tenente-coronel André para apoiar essa operação. Basicamente o helicóptero da polícia em operações como essas, serve como plataforma de observação para apoiar os militares na localização de possíveis fugas, não aconteceu nenhuma perseguição hoje, mas serviu para coordenar os militares em solo e qual melhor local para entrar em residência”.