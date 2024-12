PC de Espera Feliz cumpre mandado com PCES

ESPERA FELIZ – A 34ª Delegacia de Polícia de Espera Feliz, em apoio à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, cumpriu um mandado de prisão nesta segunda-feira (2).

A Operação Dominó foi desencadeada pela PCES com mandados expedidos pela Justiça de Venda Nova do Imigrante/ES. No caso de Espera Feliz, foi preso um homem de 32 anos residente no município de Espera Feliz por suposto envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

As diligências foram realizadas pelos Investigadores das Unidades da Delegacia Regional de Alegre/ES e Espera Feliz/MG.