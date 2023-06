OPERAÇÃO DIVISAS SEGURAS – Polícia Militar apreende drogas em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE- Nesse final de semana a Polícia Militar realizou a operada “Divisa Segura” para o combate ao tráfico de drogas. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 24 anos no centro de Vargem Alegre, e durante buscas no interior do imóvel foram localizados uma barra de maconha, três buchas da mesma droga, um papelote de cocaína, duas balanças, R$ 285,00 e sacolas para embalar a droga.

A PM de Vargem Alegre vem constantemente recebendo denúncias de que o autor estava realizando tráfico de drogas, mesmo sendo egresso do sistema prisional e encontrar-se na condição de liberdade condicional.

Autor e material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.