Ações aconteceram entre 17 e 24 de junho

CARATINGA – No período de 17 a 24 de junho, a Polícia Militar realizou em todo o estado, uma operação de repressão ao tráfico de drogas. Na área do 62 º Batalhão, com sede em Caratinga, as operações foram intensificadas e os registros de tráfico e de uso apresentaram aumento significativo.

Neste ano houve aumento de 25% nos registros de tráfico, e de 20% com relação às ocorrências de uso de drogas, em relação ao mesmo período no ano de 2019.

“O tráfico de drogas é um dos maiores fomentadores do crime, impactando diretamente nos crimes contra a pessoa, em especial, o crime de homicídio, nos crimes contra o patrimônio e nos crimes de furtos e roubos”, observa o comando, frisando que o impacto das ações de repressão ao tráfico de drogas reflete diretamente na prevenção criminal, e por consequência na sensação de segurança da comunidade.

A unidade conseguiu apreender três armas de fogo, 77 buchas, 16 tabletes e duas barras de maconha, 21 pinos de cocaína, 16 pedras de crack, quatro balanças, 16 munições de calibres diversos, e R$ 1.262,00 reais. Dez menores foram apreendidos nesse período.