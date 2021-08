62º Batalhão de Polícia Militar distribui 2.550 cestas básicas para 25 municípios da região

CARATINGA – O 62º Batalhão de Polícia Militar participou ativamente da Operação de Apoio Humanitário, que visa a distribuição de cestas básicas para os 25 municípios existentes na área de atuação da Unidade.

De acordo com o capitão Jefferson, a ação da Polícia Militar foi possível em razão de uma excepcional campanha realizada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que arrecadou mais de 90 mil cestas e as doou ao estado de Minas Gerais.

As cestas foram direcionadas pelo poder público de cada município às famílias que mais vem sofrendo os reflexos da pandemia da Covid-19.

As cestas estão sendo distribuídas para todos os municípios do Estado, sob coordenação da Polícia Militar, do Gabinete Militar do Governador, da Defesa Civil e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

Cada município de Estado de Minas Gerais receberá 100 cestas.

O 62º BPM recebeu 2550 cestas, que foram acondicionadas no Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, devido à localização às margens da BR-116, o que facilitou a distribuição.