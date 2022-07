Operação da Polícia Civil de Ipanema conta com apoio da PM e ROCCA

TAPARUBA – Na tarde da última sexta-feira (8), foi realizada no município de Taparuba uma operação da Delegacia de Ipanema para o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, com objetivo de combater o tráfico de drogas na cidade.

A operação contou com o apoio de policiais militares do pelotão de Ipanema e uma equipe da Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA) do 11º Batalhão de Manhuaçu. Ao todo foram empregados 15 policiais, seis viaturas e um cão farejador.

Durante as buscas foram arrecadadas porções de drogas, aparelhos celulares e mais de R$ 12.000,00 supostamente oriundos de atividades criminosas. As investigações, em estágio avançado, apontam os envolvidos como fornecedores de drogas para que pequenos traficantes comercializem.

“Nesses casos é comum não encontrar expressivas quantidades de drogas com os investigados, pois não ficam com a posse direta dos entorpecentes, sempre delegando para terceiros subalternos essa função”, explica a PC.

“A investigação agora prosseguirá com a análise dos materiais apreendidos e após conclusão será remetida ao ministério público para análise e propositura de eventual ação penal”, finaliza o comando da operação