Operação da PM resulta em prisões e apreensões em Pocrane

Na madrugada desta quinta-feira (5), uma operação policial em Pocrane, culminou na detenção de três indivíduos e na apreensão de uma arma de fogo e um veículo.

Por volta das 2h, durante patrulhamento de rotina, policiais abordaram um veículo Volkswagen Gol branco ocupado por três pessoas. Ao perceberem a aproximação policial, os ocupantes tentaram fugir. Durante a perseguição, um objeto foi arremessado pela janela do veículo, posteriormente identificado como um revólver calibre 32 carregado. O veículo foi interceptado, resultando na detenção de dois homens, de 20 e 28 anos, e um adolescente de 17 anos.

Com autorização da responsável legal do menor, foi realizada uma busca domiciliar, onde foi encontrada uma quantidade de substância que será submetida à perícia. O veículo utilizado pelos suspeitos foi apreendido devido a irregularidades na documentação e por ser conduzido por pessoa não habilitada. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil.