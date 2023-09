Operação da PM apreende cerca de 30 motos por causa de manobras de grau em loteamento

Uma operação da Polícia Militar no loteamento Monte Sul, as margens da BR 262, em Manhuaçu, resultou na apreensão de cerca de 30 motocicletas e confeccionados diversos autos de infração de trânsito desde documentação atrasada, falta de habilitação, até direção perigosa.

No local, segundo a PM, estão sendo realizado diversos encontros de jovens para a prática do chamado “grau”, onde são praticadas diversas manobras com motocicletas sem nenhum critério de segurança, principalmente aos domingos e durante as noites.

A ação policial aconteceu na noite desta quarta-feira, 20/09.

Fonte: Portal Caparaó