Operação da PC prende criminosos e apreende drogas e armas em Rio Casca, São Pedro dos Ferros e Raul Soares

A Polícia Civil, por meio de sua delegacia em Rio Casca, Regional de Ponte Nova, realizou operação com mandados de busca e apreensão nrsta quarta-feira (31), nas localidades de São Pedro dos Ferros e Raul Soares. O principal objetivo da ação é reunir evidências para investigação em curso de crimes relacionados a tráfico, homicídio consumado e furtos na região de Rio Casca, São Pedro dos Ferros e Raul Soares. A polícia militar também está envolvida na operação, buscando fortalecer os esforços de combate ao crime.

Os policiais executaram as ações em pontos estratégicos levantados nas investigações, visando a apreensão de armas, drogas e outros objetos ligados aos delitos sob investigação. Essa operação é resultado de um minucioso trabalho de investigação dos Investigadores de Rio Casca e análise de informações pela inteligência de Ponte Nova, que permitiram identificar os suspeitos e reunir provas dos crimes.

A Polícia Civil e a Polícia Militar estão empenhadas em garantir a segurança e a tranquilidade da população, trabalhando de forma conjunta para enfrentar efetivamente o crime. Enquanto permanecem em andamento, investigações com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelos delitos, garantindo a ordem pública e a paz social.