Operação contra o tráfico de drogas em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Militar, por meio do Destacamento de Santa Rita de Minas e com o apoio de militares de outras frações do 62° Batalhão, realizou uma operação que resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão no bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas.

A ação foi desencadeada em resposta a diversas denúncias recebidas pela Polícia Militar que apontavam para uma intensa atividade de tráfico de drogas no referido bairro. O objetivo da operação era combater e desarticular as atividades ilícitas relacionadas ao comércio de entorpecentes na localidade.

Durante a ação, os policiais militares realizaram minuciosas buscas nos locais indicados pelos mandados, com o intuito de apreender substâncias entorpecentes, materiais relacionados ao tráfico, arma de fogo e outros objetos ilícitos que pudessem estar em posse dos suspeitos.

A ação resultou na prisão de dois jovens, ambos com 25 anos, e na apreensão de uma pistola calibre .380, 13 munições do mesmo calibre, uma munição calibre 38, 235 pinos de cocaína, 30 buchas e um tablete de maconha, nove invólucros contendo cocaína e três pedras maiores da mesma droga, quatro celulares, duas máquinas de cartão, uma balança digital, uma pedra de crack, R$ 746,70, 20 euros e 5 dólares, além de um frasco de perfume contendo folhas de maconha em produto líquido e dois pássaros da fauna silvestre.

Todo material recolhido e os dois jovens presos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil em Caratinga.