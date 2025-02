Operação contra o tráfico de drogas em Inhapim resulta em apreensão de entorpecentes

Na tarde dessa segunda-feira (19), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 288ª Companhia, deflagrou a operação “250 anos: Pré-Carnaval Seguro” na rua Luz Divina Serra, em Inhapim, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região.

Durante a ação, os militares avistaram um homem de 25 anos em uma área de difícil acesso. Ao perceber a presença policial, o suspeito fugiu do local, evitando a abordagem.

Durante as buscas, a equipe policial militar encontrou dois invólucros plásticos escondidos na vegetação. Em um deles, havia 15 papelotes de uma substância análoga à cocaína e três porções de substância semelhante à maconha. Além disso, foram apreendidas duas balanças de precisão e diversos pinos plásticos usados na comercialização de entorpecentes.

A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar e prender o suspeito. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências.