Operação contra caça resulta em prisões e apreensões em São João e Luisburgo

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/LUISBURGO – A Polícia Militar de Meio Ambiente deflagrou, na terça-feira (18), uma operação contra a caça predatória de animais silvestres nos municípios de São João do Manhuaçu e Luisburgo. A ação foi motivada por denúncias de que caçadores utilizavam cães e armas de fogo para praticar crimes ambientais na zona rural dessas localidades.

Após comunicar o Ministério Público, o Poder Judiciário expediu 10 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos por equipes do Policiamento de Meio Ambiente de Manhuaçu, com apoio de Ipatinga e do Policiamento Rodoviário de Manhuaçu. O Promotor de Justiça da 3ª Promotoria de Manhuaçu acompanhou a operação.

Prisões e apreensões

A ação resultou na prisão de nove pessoas, das quais três foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil por posse ilegal de arma de fogo. Outras seis assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderão pelo crime de manter aves silvestres em cativeiro sem autorização, além de serem multadas administrativamente.

Durante a operação, os militares apreenderam um rifle calibre .22, uma pistola calibre .380, uma garrucha calibre .22, uma garrucha cartucheira, 23 munições calibre .22, 86 munições calibre .380, uma munição calibre .32, dois papagaios, 18 pássaros silvestres, duas armadilhas de captura de aves e quatro tarrafas.