POLÍCIA

Operação conjunta da Polícia Civil de MG e RJ prende acusado de estupro em Rio das Ostras

Crime foi cometido em 2018, em Manhuaçu

RIO DAS OSTRAS/RJ – Uma ação conjunta envolvendo policiais civis da 6a DRPC/Manhuaçu, da AIP/4a DRPC de Muriaé e da 128a DP de Rio das Ostras resultou na prisão de um homem de 36 anos, em Rio das Ostras. Contra o suspeito, pesava um Mandado de Prisão pelo Crime de Estupro de Vulnerável. O preso, natural de Manhuaçu, é acusado de ter estuprado a própria filha, em 2018, quando a menina tinha 13 anos de idade.

Depois do episódio se tornar público em Manhuaçu, o suspeito buscou refúgio na cidade litorânea fluminense, onde utilizava o nome falso de “Otávio”.

A localização do foragido foi possível através de um intenso trabalho de inteligência entre as agências envolvidas e contou com a participação in locu de agentes da 128a DP e da AIP/4a DRPC-Muriaé.

O homem foi capturado em sua residência, no bairro Verdes Mares e, depois de ser registrado o cumprimento da Prisão na delegacia local, será conduzido ao sistema prisional no Rio de Janeiro.