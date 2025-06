OPERAÇÃO CHICAGO

MPMG mira lideranças da organização criminosa Comando Vermelho em Minas

DA REDAÇÃO – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata, e a Polícia Militar deflagraram na manhã desta quarta-feira (25), a operação Chicago, que tem como alvo lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no estado de Minas Gerais.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Muriaé, Juiz de Fora e Santos Dumont, na Zona da Mata, inclusive no interior de estabelecimentos prisionais, já que núcleos da facção criminosa vêm atuando de dentro de penitenciárias de Muriaé e Juiz de Fora, para o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A operação Chicago é um desdobramento da operação Mecanismo, deflagrada no dia 26 de setembro de 2024, ocasião em que foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva, inclusive do líder do grupo Comando Vermelho em Minas, e 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Muriaé, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e Cataguases.

Nove lideranças já foram denunciadas à Justiça pela prática dos seguintes crimes: organização criminosa armada, corrupção ativa, ingresso, promoção ou facilitação de ingresso de aparelhos celulares em estabelecimento prisional, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.