OPERAÇÃO CEREBRUM IV

Polícia Civil prende segundo autor de roubo tentado a malote em Ipanema

IPANEMA – A Polícia Civil em Ipanema cumpriu um mandado de prisão preventiva, e um de busca e apreensão, nesta segunda-feira (19), em desfavor de um homem apontado pelas investigações como sendo o segundo autor da tentativa de roubo de um malote de supermercado em Ipanema.

Na tarde do dia 8 de setembro, dois indivíduos armados com uma garrucha tentaram subtrair o malote de uma empresa de supermercados da cidade. No momento em que o funcionário da empresa desceu do veículo, em frente ao Banco Sicoob, um dos criminosos o abordou com a arma em punho, exigindo o malote.

O funcionário da empresa conseguiu se desvencilhar do criminoso e entrou no banco, tendo o assaltante corrido em direção ao comparsa que o esperava com a motocicleta em funcionamento.

A investigação realizada pela Polícia Civil iniciou-se instantes após o crime, e conseguiu demonstrar a mecânica do crime, apontando agora os dois suspeitos.

O criminoso que utilizando de ameaça tentou subtrair o malote, já se encontrava preso temporariamente desde o dia 23 de setembro. Foi expedido contra ele um novo mandado de prisão.

O investigado, durante interrogatório, negou que tenha praticado o roubo, alegando apenas ter emprestado a arma de fogo. “Entretanto, a investigação tem elementos robustos de sua participação ativa no crime”, fria a PC.

Com as prisões dos dois autores do roubo, a investigação será concluída nos próximos dias e encaminhada ao poder judiciário.

Segundo o delegado Alfredo Serrano, a participação da sociedade foi fundamental no esclarecimento de mais esse crime grave em Ipanema. “Informações sobre crimes e criminosos podem ser repassadas pelo telefone 181, pelo telefone fixo da delegacia de Ipanema (3314-1418), ou pessoalmente na Unidade. Em qualquer dos canais, o sigilo é absoluto”, afirmou o delegado.