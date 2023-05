OPERAÇÃO CASTELO DE CARTAS

Polícias Civil e Militar desmantelam organização criminosa

CARATINGA – Nessa sexta-feira (5), o tenente Danilo, da Polícia Militar; junto dos delegados Almir Lugon e Victor Gonçalves Castor realizaram uma coletiva de imprensa para falar sobre a operação denominada “Castelo de Cartas”, que desmantelou uma organização criminosa que cometeu diversos roubos em Caratinga e Santa Rita de Minas.

De acordo com o tenente Danilo, no final do mês de março e no início do mês de abril, Caratinga vivenciou uma ação bem atípica, para sua realidade onde ocorreu uma série de roubos, normalmente cometido por dois indivíduos utilizando uma motocicleta roubada, principalmente na área central. “Teve o roubo de uma moto XRE no bairro Santa Zita, por dois indivíduos armados, e a partir disso, nos dias que se seguiram a Polícia Militar registrou diversos roubos em que os indivíduos a usaram”, disse o oficial.

Houve um roubo na praça Getúlio Vargas numa loja de celulares, outro em uma cafeeira na avenida Moacyr de Mattos, depois em Santa Rita de Minas em um posto de combustíveis. “Tivemos informações que tentaram praticar um roubo na MG-329, o condutor de uma motocicleta teria sido abordado por esses indivíduos. Em um roubo na rua Dona Julica num posto de combustível, imagens flagraram a ação dos autores, que sempre usaram extrema violência. Passamos a compartilhar as informações com a Polícia Civil com objetivo de identificar e prender os indivíduos. A partir do roubo na rua Dona Julica, percebemos o modus operandi desses indivíduos, qual rota de fuga utilizavam após os delitos. Foi montada uma verdadeira força tarefa entre a Polícia Militar e a Polícia Civil para prisão desses indivíduos até que conseguimos identificar o possível local em que a motocicleta estava sendo escondida, em uma região de mata entre Santa Rita e Caratinga, e também consegui identificar três indivíduos que estava indo buscar a moto, houve troca de tiros com a PM, e eles foram presos. No mesmo dia, outros indivíduos foram presos, sendo sete ao todo. Todas as informações foram passadas para a Polícia Civil que deu continuidade às investigações”, explicou o tenente Danilo.

POLÍCIA CIVIL

De acordo com o delegado Almir Lugon, a operação “Castelo de Cartas” foi uma investigação que culminou no indiciamento de dez pessoas envolvidas na sequência de sete roubos, bem como no tráfico de drogas e organização criminosa.

Depois das prisões o delegado conta que a Polícia Civil passou a realizar um minucioso trabalho investigativo buscando a colheita de provas na participação dos envolvidos nos crimes, bem como a comprovação de elo entre os mesmos. “Neste contexto, a Polícia Civil conseguiu não só comprovar o elo entre os envolvidos na prática dos roubos, bem como identificou o chefe da organização criminosa, o qual pertence a uma facção criminosa na cidade do Rio de Janeiro, que comanda o tráfico em um bairro na cidade de Caratinga, bem como possui dois “gerentes” (também identificados e presos), os quais são o “seu braço” na cidade de Caratinga e oferecem apoio logístico aos demais indivíduos presos para a prática do tráfico de drogas. Desta forma, a investigação conseguiu comprovar que os produtos roubados em Caratinga e região (motocicleta, celulares, cordões de ouro) tinham como destino a cidade do Rio de Janeiro e eram transformados em drogas que retornavam para a cidade de Caratinga. Os elementos envolvidos recebiam drogas para revender de acordo com o resultado de cada roubo”, explicou o delegado.

Assim, a Polícia Civil conseguiu identificar e indiciar todos os elementos dessa organização criminosa que foi responsável pela sequência de roubos, bem como fomentava o tráfico de drogas num bairro da cidade, conseguindo desarmar o “Castelo de Cartas” formado para a prática de diversos crimes e dar a merecida resposta que a sociedade esperava. Os dez investigados foram indiciados pelos roubos, tráfico de drogas e organização criminosa.