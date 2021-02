PM apreende arma escondida dentro de porta-luvas de carro

POCRANE – A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo nesta última quarta-feira (24), na zona rural de Pocrane durante a operação “Caminhos de Minas”.

A operação integrada entre a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na última segunda-feira (22) e o objetivo é coibir a criminalidade violenta. A arma foi localizada pelos militares dentro de um carro, que era dirigido por um homem, de 52 anos.

“No desenrolar dessa operação, nós percebemos que o condutor agiu de forma suspeita, fazendo uma redução abrupta do veículo. Nesse momento, realizamos a abordagem do veículo. Ao proceder busca no interior do veículo, foi encontrado no porta-luvas um revólver um calibre 32, o qual estava com a numeração raspada”, disse sargento Mário.

Segundo o suspeito, a arma apreendida era de propriedade de um irmão, já falecido.

Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido à delegacia de Polícia Civil de Caratinga juntamente com a arma apreendida para as demais providências.