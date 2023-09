PM cumpre mandados e apreende drogas e dinheiro nos bairros Zacarias e Anápolis

CARATINGA – Nesta quinta-feira (31/8), durante Operação Bacamarte, a Polícia Militar cumpriu mandados de busca e apreensão nos bairros Zacarias e Anápolis. A operação resultou na apreensão de drogas e dinheiro.

A equipe da PM esteve no bairro Zacarias, onde um indivíduo foi detido. O segundo mandado foi cumprido no bairro Anápolis, com um indivíduo preso, dinheiro apreendido e entorpecentes.

A PM divulgou que foram apreendidos R$ 14 mil reais em dinheiro, 23 pacotes pequenos e dois pacotes grandes com cocaína, tabletes de maconha, material para embalagem de drogas, balança de precisão.

Os materiais apreendidos e os envolvidos foram levados para delegacia de Polícia Civil.