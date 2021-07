Polícia Militar prende dois homens e apreende grande quantidade de drogas, armas de fogo e R$ 67 mil

CARATINGA – Na manhã desta quarta-feira (30/6), a Polícia Militar deflagrou a operação “Bacamarte V”, na área do 62º Batalhão, com objetivo de prevenir crimes contra a vida, e realizar apreensões de armas de fogo. Durante a operação foram apreendidos duas pistolas calibre 380, três carregadores, 78 munições calibre 380, 22 munições calibre 38, sete munições calibre 25, 21 barras de maconha, três barras de cocaína, celulares, balanças de precisão e R$ 67.526,00 em moeda corrente.

De acordo com o tenente Warley, nos últimos meses surgiram diversas denúncias envolvendo os dois homens de 32 anos, que foram presos. “As denúncias davam conta do tráfico de drogas que eles estavam praticando na cidade, citavam o veículo envolvido, além dos nomes e apelidos dos infratores contumazes”.

A Polícia Militar, por meio de parceria com o judiciário, conseguiu mandados de busca e apreensão para três alvos, que foram cumpridos nos bairros Limoeiro, Anápolis e Centro.

“Na casa do alvo principal das denúncias foram apreendidos aproximadamente R$ 30 mil, e na casa dos pais dele, mais R$ 37.526,00, em moeda corrente, além de vasta quantidade de drogas, sendo 21 quilos de maconha em barras, dois quilos e meio de cocaína, duas pistolas calibre 380, muitas munições, e muito material para dolagem dos entorpecentes”, explicou o oficial da PM.

Ainda segundo o tenente Warley, a droga estava acondicionada dentro de malas de viagens, no quarto da mãe e do padrasto do alvo principal, no bairro Anápolis.

As denúncias citavam ainda que o autor e seu coautor utilizavam um veículo Honda Civic, que utilizavam na comercialização de drogas na região.

O alvo principal morava no bairro Limoeiro, e no centro, o segundo envolvido. Segundo tenente, os pais sabiam do envolvimento do filho com o tráfico de drogas. “Durante as diligências na casa do principal alvo, onde não foi encontrada nenhuma substância ilícita, ele não sabia que o mandado estava sendo cumprido simultaneamente no endereço dele, e na casa dos pais. Assim que ele tomou ciência, na frente de testemunhas ele assumiu a propriedade das drogas, das armas, e do restante do dinheiro que estava na casa dos pais”, disse. Os dois presos tem passagens por tráfico de drogas, entre outros crimes.