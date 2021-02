OPERAÇÃO ADULTERIUM

Veículos com sinais de adulteração são apreendidos

POCRANE – Uma ação conjunta realizada nesta quinta-feira (25) pelos policiais civis da delegacia de Ipanema e policiais militares de Pocrane, resultou na apreensão de dois veículos com sinais de adulteração.

Em uma residência no centro de Pocrane foi encontrado um veículo Jeep Compass, ano 2019, cor branca, e após vistoria realizada pela Polícia Civil constatou-se diversas adulterações dos elementos de identificação.

Foi realizado contato telefônico com o proprietário do veículo original, residente no município de Serra (ES), tendo ele afirmado que estava na posse de seu veículo, o que confirmou a hipótese de clonagem veicular. O veículo é avaliado em aproximadamente R$ 100.000,00.

Foi também vistoriado um veículo que se encontrava na pista de abastecimento de um posto de combustível na entrada da cidade, local apontado como “praça” dos negociadores de veículos adulterados. O veículo Fiat Siena, cor branca, placa de Mutum estava com sinais de adulteração da placa de identificação e do lacre.

Os veículos foram removidos pelo serviço de guincho credenciado, e ficarão apreendidos até a deliberação da autoridade policial. Os proprietários dos veículos não foram encontrados na cidade, apesar das diversas diligências realizadas, e serão intimados para prestar informações sobre os veículos.

O delegado de polícia de Ipanema, Alfredo Serrano, bem como o comandante do destacamento da Polícia Militar de Pocrane, sargento Souza, reafirmam a necessidade de coibir esse tipo de crime com o máximo rigor nas fiscalizações, tendo em vista o aumento de casos de veículos adulterados circulando pela região.

O termo “Adulterium”, do latim, significa adulteração, em referência a ação dos criminosos que adulteram veículos produtos de crimes com o objetivo de dar aparência de legalidade.