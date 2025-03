Onze pessoas morrem em acidente na Chapada Diamantina

Dois motoristas foram atendidos e liberados; duas vítimas seguem internadas em estado grave

Uma van e uma carreta se envolveram em um acidente, na noite de domingo (30), deixando 11 passageiros mortos, na BR-242, em Ruy Barbosa, na região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Segundo a Prefeitura de Ruy Barbosa, 16 pessoas estavam dentro da van, sendo um motorista e outros 15 passageiros. Entre os passageiros estavam integrantes da mesma família e namorados de familiares.

Ainda segundo a prefeitura, a família fretou a van para passar o fim de semana em um sítio na cidade de Boa Vista do Tupim, uns três quilômetros do Povoado de Amparo. Por volta das 18h, enquanto voltavam no encontro, pela rodovia, a van colidiu de frente com uma carreta.

O motorista da van não sofreu ferimentos e, apesar de ser hospitalizado, foi liberado no mesmo dia. Na carreta, havia apenas o outro motorista que foi atendido e também liberado.

Os corpos estão no IML da cidade de Itaberaba e aguardam liberação. Veja a lista de vítimas divulgada pela Prefeitura:

Óbitos

Luciene Boaventura

Enoi Boaventura

Flávio Boaventura

Ana Lucia Oliveira

Sofia Boaventura

Eloisa Boaventura

Franciele Boaventura

Samuel Oliveira

Isael Oliveira

Romário Mateus

Vitor

Internações

Matheus Boaventura

Ana Flávia Boaventura

O governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou estar “em oração pelas famílias e amigos das vítimas” em nota de pesar publicada nas redes sociais.

“Determinei que o Governo do Estado preste todo o apoio necessário neste momento tão difícil. Que a solidariedade e o cuidado sigam guiando nossos passos”, afirmou o governador.

O senador baiano Otto Alencar (PSD), natural da cidade onde ocorreu o acidente, também foi às redes sociais manifestar seu “profundo sentimento de solidariedade”.

“Que Deus, em sua infinita bondade, conforte a todos. Compartilho meu sentimento de pesar com seus entes queridos e com todos aqueles que, junto comigo, passam por esse momento doloroso em minha cidade”, disse o senador.

A Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa decretou luto municipal de três dias por conta do acidente e em respeito às famílias das vítimas.

A CNN entrou em contato coma Secretaria Municipal de Saúde de Ruy Barbosa e também de Itaberada, para onde foram levados os sobreviventes, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Fonte: CNN Brasil