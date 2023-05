ONU elege BH como 5ª melhor cidade para morar no Brasil

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou um ranking das melhores cidades brasileiras para morar. O índice não mede exatamente a qualidade de vida, mas tem indicadores atrelados a um melhor desenvolvimento humano como longevidade, educação e renda de todas as cidades brasileiras. A lista considera não só o município mas também o entorno, com as regiões metropolitanas.

No levantamento realizado pela ONU, São Paulo (incluindo região metropolitana), ficou com a primeira colocação, com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0.842. Seguida por Florianópolis 0.833, Curitiba, com o IDH na casa dos 0.810. Belo Horizonte (e região metropolitana) estão na quinta colocada com 0.797. Logo atrás do Rio de Janeiro, com o IDH de 0.805.

O IDH dos município vai de 0 a 1: quanto mais próximo de zero, pior o desenvolvimento humano; quanto mais próximo de um, melhor. Os municípios que alcançaram a marca acima de 0,8 são classificadas por possuir índice “muito alto”.

Confira abaixo as 10 melhores cidades e região metropolitana para morar no Brasil:

São Paulo (SP);

Florianópolis (SC);

Curitiba (PR);

Rio de Janeiro (RJ);

Belo Horizonte (MG);

Vitória (ES);

Porto Alegre (RS);

Goiânia (GO);

Cuiabá (MT);

Recife (PE).

A pesquisa foi divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) . Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2022.

Jornal O Tempo