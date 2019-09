Ônibus TRE Aqui em Entre Folhas

Eleitor pode fazer o recadastramento biométrico no próprio município, sem a necessidade de deslocamento ao cartório de Caratinga

ENTRE FOLHAS- O ônibus TRE Aqui já está em atendimento na cidade de Entre Folhas. O funcionamento é de 8h às 18h, inclusive no sábado e domingo. Os eleitores que já compareceram ao cartório eleitoral para cadastrar, não precisam repetir o procedimento.

De acordo com Luanda Gonzaga Evangelista Leal, técnica judiciária do TRE-MG, o objetivo é dar apoio ao Cartório Eleitoral de Caratinga neste processo de recadastramento biométrico, aproximando a Justiça Eleitoral do eleitor.

“O atendimento no ônibus é igual ao atendimento no cartório. Temos as estações de atendimento e os atendentes emitem o documento na hora para o eleitor, fazem o recadastramento biométrico, que é a coleta das digitais, tira a foto e pega assinatura do eleitor. A diferença é que o eleitor pode ser atendido aqui em Entre Folhas mesmo, evitando que tenha que comparecer ao cartório em Caratinga”, explica Luanda.

É preciso que o eleitor fique atento à documentação necessária, como explica. “Além do título antigo, se a pessoa tiver; o eleitor tem que trazer um documento original com foto, não precisa ser necessariamente a identidade; carteira de trabalho, carteira de motorista, certificado de reservista, carteira funcional como da OAB. Além disso, precisa trazer um comprovante de residência, se ele simplesmente for fazer uma revisão, que seria o recadastramento biométrico. E comprovante de residência em nome próprio ou de outro parente, comprovar o vínculo com o município, no caso de transferência”.

O atendimento segue até o dia 1° de outubro. Luanda cita de que forma os trabalhos são desenvolvidos. “Vamos trabalhar todos os dias, inclusive sábado e domingo e o atendimento é de 8h às 18h. Por volta de 17h distribuímos uma senha para os eleitores não perderem a viagem, contabilizamos o número que pode ser atendido, mas até às 18h30 atendemos os eleitores que chegarem antes desse horário. Quando o TRE determina a presença do ônibus, já é feito uma estimativa de atendimentos por dia. O TRE calcula o número de eleitores total e divide pelo número de atendimentos, que entre 400 e 450 atendimentos por dia”.

No primeiro dia de atendimentos ontem, já foi possível perceber as principais dificuldades na realização do procedimento no município. “Percebemos que o eleitor da zona rural muitas vezes é mal informado sobre os documentos. Então, às vezes vem de longe sem a documentação completa e isso dificulta o atendimento, porque pretendemos que o eleitor venha, seja atendido e leve o documento, que ele não perca a viagem. Mas, vemos muitas vezes o eleitor vindo sem a documentação adequada”.

Outra questão que ocorreu em Entre Folhas está relacionada ao comprovante de residência. “Muitas vezes o eleitor não tem conta de água ou luz no nome dele. Só que outros vínculos são possíveis como matrícula de um filho na escola, vínculo empregatício, assinatura na carteira de trabalho, uma nota fiscal ou outro documento que comprove aquele endereço do eleitor, algum documento que ele recebeu pelos Correios; uma correspondência de banco. Tem outras formas de comprovar o vínculo e às vezes o eleitor não traz esse documento por falta de informação”.

Luanda ainda enumera outras formas de comprovação de endereço. “Outros tipos de comprovante como boletos de internet e faturas de cartão de crédito também são aceitos. Comprovantes em nome dos pais ou de outros parentes como irmãos, tios e avós, desde que tenha comprovação desse vínculo, com o documento da pessoa que tem o comprovante do nome dela e o da pessoa que vai fazer o título”, finaliza.