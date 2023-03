Ônibus tomba na BR-365 e deixa 17 pessoas feridas, entre elas duas crianças

Um ônibus da empresa Gontijo tombou na BR-365, km 215, entre Pirapora e a BR-040, no Norte de Minas, na madrugada desta quarta-feira (8/3), deixando 17 pessoas feridas, três delas em estado grave. Entre elas, estão duas crianças.

As vítimas foram pelo socorridas pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Municipal da Fundação Moisés Magalhães Freire, em Pirapora.

A assessoria do hospital confirmou que deram entrada na unidade 17 pessoas que viajavam no ônibus, das quais três em estado grave, duas crianças e um adulto.

As vítimas do acidente foram atendidas por três ambulâncias do Samu de Pirapora e de Várzea da Palma, com o apoio do Corpo de Bombeiros.

O ônibus saiu de São Paulo com destino a Bahia, com 34 ocupantes. O acidente aconteceu próximo ao entroncamento da estrada que dá acesso ao município de Brasilândia de Minas.

O veículo tombou no meio da pista. Por isso, o trânsito ficou interrompido no local , sendo formadas filas quilométricas de carros nos dois sentidos da rodovia.

As causas do acidente ainda serão investigadas. A suspeita é de que o motorista teria dormido ao volante ou passado mal.

Fonte: Estado de Minas