Ônibus tomba com 50 passageiros e deixa dez mortos na MG-223

Informações iniciais são de que entre as vítimas que morreram, duas eram crianças. Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (8) em trevo próximo a Araguari, no Triângulo Mineiro.

Um ônibus com cerca de 50 passageiros tombou na MG-223 entre Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, e deixou dez pessoas mortas e 18 feridas. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (8), por volta das 3h40.

Segundo informação inicial do Corpo de Bombeiros de Araguari, o ônibus é da viação Real Expresso. O motorista teria perdido o controle do veículo no trecho conhecido como ‘Trevo do Queixinho’ , capotou e o veículo ficou tombado. O g1 entrou em contato com a empresa dona do veículo, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

No início desta manhã, os militares confirmaram que duas das vítimas que não resistiram aos ferimentos e morreram eram crianças. Há suspeita de vítimas presas debaixo do veículo.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), até o momento foram confirmados 10 mortos.

Os trabalhos de resgate no local são feitos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e bombeiros de Araguari, Tupaciguara e Uberlândia.

Feridos foram levados para hospitais da região

Cinco pessoas foram levadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU);

Pelo menos 17 passageiros foram encaminhados para a UPA de Araguari, de acordo com a secretária municipal de Saúde, Thereza Griep. Desses, 13 ainda estão na UPA e os outros 4 foram levados para hospitais da região.

Os estados de saúde deles não foram informados.

Superlotação da UPA de Araguari

A Prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, acompanha as consequências do grave acidente e informou que, em razão do atendimento às vítimas, a UPA Araguari está em estado de superlotação.

“Diante disso, a Prefeitura solicita à população que não se desloque à UPA, salvo em casos de urgência e emergência, e que aguarde a abertura da unidade de saúde mais próxima, a fim de garantir atendimento adequado aos feridos no acidente. A Prefeitura de Araguari está acompanhando e dando total apoio possível, utilizando todos os meios necessários para auxiliar os hospitais de nossa rede no atendimento às vítimas. Manifestamos profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas fatais deste trágico episódio”, informou em nota.

Acidentes com mortes na MG-223

A rodovia estadual MG-223 já foi palco de outros acidentes graves na região do Triângulo Mineiro. Em julho do ano passado, um tenente da PM morreu após o veículo capotar próximo a Tupaciguara.

Um mês depois, uma jovem de 28 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas em uma batida frontal entre dois carros, entre as cidades de Estrela do Sul e Monte Carmelo.

Em 2021, um motociclista também morreu na rodovia após bater em um ônibus. Uma passageira ficou ferida no acidente. No ano seguinte, um motorista de 27 anos morreu depois de bater com um caminhão-tanque próximo a Araguari.

* Reportagem em atualização.

