Ônibus descontrolado causa acidente fatal no estacionamento do clube Faisão

Um acidente fatal foi registrado na manhã desta terça-feira (16), no estacionamento do Faisão, resort localizado no distrito de Vale Verde, em Caratinga, cujo acesso se dá pela BR-458, próximo a Ipaba.

Conforme relato de uma testemunha,um ônibus usado pelo clube para transporte de funcionários, estava estacionado, mas desceu descontrolado uma área íngreme no estacionamento e atingiu uma família que estava sob uma árvore.

Segundo afirmam testemunhas, eram pessoas de uma mesma família: avó, mãe, um menino e uma menina. Dentre os feridos, a menina não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas no começo da manhã para atuarem no acidente.