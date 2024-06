Ônibus de transporte escolar atropela servidora e derruba muro em Dom Corrêa

MANHUAÇU – Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (25) no distrito de Dom Corrêa, em Manhuaçu. Um ônibus de transporte escolar atropelou servidora e derrubou muro em Dom Corrêa

A Polícia Militar foi acionada para comparecer no distrito de Dom Corrêa para atendimento de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus da Prefeitura Municipal de Manhuaçu e um veículo particular.

No local, os militares levantaram informações dando conta que o veículo Fiat Strada havia acabado de estacionar no local, a passageira, que é funcionária da escola, desceu do veículo, momento em que foi atingida pelo ônibus, que na sequência atingiu também o veículo Fiat Strada e o muro da escola. A vítima, de 40 anos, foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhada ao Hospital César Leite e não corre risco de morte.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, constatou não haver deficiência mecânica no ônibus e segue realizando os trabalhos para verificar as causas do acidente. Os veículos, que se encontravam devidamente licenciados, foram liberados no local.