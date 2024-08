Ônibus da dupla César Menotti e Fabiano se envolve em acidente na BR-262

Na manhã deste sábado (3), o ônibus da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano se envolveu em um acidente na BR-262, na ponte sentido a cidade de São José do Goiabal. O veículo dos artistas colidiu com uma carreta que transportava uma carga excedente. Segundo informações, o cantor César Menotti estava no ônibus, mas o Fabiano não.

Com a colisão, o veículo da dupla sertaneja quase caiu da ponte. Ainda não há outras informações sobre possíveis vítimas do acidente. O ônibus de César Menotti e Fabiano seguia para a cidade de Conceição do Castelo, no Espírito Santo, onde os cantores se apresentam na 18ª Exposição Agropecuária.

No domingo, a dupla tem agenda em Barão de Cocais, na 50ª Festa dos Pés de Pomba.

Fonte: De Fato Online