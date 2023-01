Ônibus com time de futebol do Rio de Janeiro que jogou em Ubaporanga cai de ponte e deixa quatro mortos

DA REDAÇÃO – Um acidente registrado no km 792 da BR-116, perto de Além Paraíba/MG, na madrugada desta segunda-feira (30), deixou quatro mortos. As vítimas estavam em um ônibus que transportava o time Vila Maria Helena FC, do estado do Rio de Janeiro. Essa equipe foi campeã e vice-campeã da competição de categorias de base que disputa nesse domingo (29), em Ubaporanga. Eles voltavam para casa quando ônibus caiu em uma ponte.

O domingo havia sido de festa, pois a equipe de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, saiu vencedora do torneio com a equipe sub 18, e ficou em segundo lugar com a sub 16, mas a alegria foi interrompida por essa tragédia. O organizador do evento, José Geraldo Cassiano, de 41 anos, contou que a competição é uma espécie de revelação de jovens atletas, e atrai muitas pessoas. Com clubes do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, o campeonato chama a atenção de vários “olheiros” da região em busca de novos talentos do futebol.

O ACIDENTE

O acidente se deu na madrugada desta segunda-feira (30), quando os atletas voltavam da disputa. O veículo seguia viagem com 33 passageiros, quando tombou sobre o rio Angu, por volta das 2h50. A tragédia aconteceu no município de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, que faz divisa com o estado do Rio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo caiu de cabeça para baixo perto de um riacho após o motorista do ônibus perder o controle da direção. A viagem consta como registrada no sistema de Licenças de Viagem Nacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O ônibus levava os atletas adolescentes de volta para Duque de Caxias, quando caiu de uma ponte na BR-116.

Em nota, a LG Turismo disse estar consternada com a tragédia. “Estamos nos colocando à disposição para dar todo o suporte necessário aos órgãos competentes, aos passageiros e familiares. Somos registrados na ANTT e na lista de passageiros constam 31 passageiros mais o motorista. No momento estamos aguardando maiores informações da PRF local e funcionários da empresa já estão a caminho para acompanhar de perto”.

Conforme o Corpo de Bombeiros, até o final dessa edição, as informações apontavam que um adulto e três adolescentes morreram, além de 28 pessoas que ficaram feridas. A respeito dos mortos, até o final dessa edição ainda não havia sido divulgada a identidade deles, mas são três adolescentes entre 14 e 17 anos e um adulto, de idade não informada.

Além dos bombeiros de Além Paraíba, militares de Juiz de Fora, Leopoldina e Cataguases também foram acionados.

Ainda de acordo com os bombeiros, 24 vítimas foram levadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, e cinco pessoas encaminhados para Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina

O prefeito de Ubaporanga Gleydson Delfino explicou que não era um evento realizado pela prefeitura, mas que recebeu apoio do executivo e lamentou a morte das quatro pessoas. Ontem mesmo o organizador do evento, José Geraldo, foi para Duque de Caxias prestar apoio aos jogadores e seus familiares.

A Prefeitura de Duque de Caxias emitiu nota de pesar pela tragédia envolvendo o ônibus do clube de futebol Vila Maria Helena e se colocou à disposição para prestar amparo às famílias das vítimas. Leia a íntegra do comunicado:

“A Prefeitura de Duque de Caxias está em contato com familiares das vítimas do acidente de ônibus ocorrido na madrugada desta segunda-feira, na altura de Além Paraíba (MG), com o time de jogadores de futebol de base do Esporte Clube Vila Maria Helena, clube situado no segundo distrito do município. A PMDC se solidariza com aqueles que perderam seus entes queridos e reforça que dará toda ajuda e amparo necessários às famílias atingidas por essa tragédia”.

POSSÍVEL CAUSA

As causas do acidente serão apuradas pela Perícia Técnica da Polícia Civil. Porém, conforme reportagem do G1 Zona da Mata, um dos adolescentes que estava no ônibus afirmou que “vínhamos dizendo que a viagem estava estranha porque o motorista estava correndo muito em todas as curvas”. Ele acrescenta que estava no lugar onde foi a colisão: “Fui para trás e deitei no assoalho. Se eu tivesse ali eu não sei o que seria porque o estrago pior foi na frente. Atrás bateram o joelho, a cabeça, mas graças a Deus sem lesão”,

Outro atleta disse ao G1 Zona da Mata: “Tava todo mundo feliz com a conquista do título e infelizmente veio acontecer isso. Foi muito rápido. Tava todo mundo dormindo. Um amigo nosso conseguiu abrir a porta. Bastante gente conseguiu sair pela porta e pelas janelas. Fui um dos primeiros a sair e tive só um corte superficial no pé. Sai ileso, bobeira perto dos meus companheiros que estão bem mal e desejo melhoras para eles”.

Um dos jogadores mandou mensagem de áudio para a mãe logo após o ônibus tombar. Juan Manoel, de 18 anos, queria tranquilizar a mãe, Damiana Januário. O jovem contou ainda que precisou levar um ponto. “Às 6 horas da manhã, ele já falando: ‘mãe, não fica preocupada, mas eu tive um acidente’. Como assim você teve um acidente? Você não estava jogando? Você não falou que estava vindo embora?”, disse Damiana Januário. “Para mim, o acidente dele não era de ônibus. Eu nem imaginava que era de ônibus que ele teve um acidente, para mim ele estava jogando”, completou a mãe do atleta.