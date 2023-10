Ônibus bate em animal solto na pista perto do Parque de Exposição

Um animal solto pela pista provocou um acidente, nesta noite de segunda-feira (9) no KM 520 da BR-116, próximo ao parque de exposições. Por sorte, não houve feridos, apenas danos materiais. O ônibus, que fazia a linha Timóteo/Rio de Janeiro, ficou com a parte da frente bastante destruída.

De acordo com informações obtidas no local, o animal atravessou repentinamente na frente do ônibus, não sendo possível evitar o acidente. A EcoRioMinas sinalizou a pista e a empresa disponibilizou outro ônibus para que os passageiros pudessem seguir viagem.