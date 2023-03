Lavrador procura por esposa desaparecida desde a última segunda-feira

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A vida do lavrador Cláudio Quirino Martins, 51 anos, não é a mesma desde que a esposa Lucélia Rodrigues de Andrade Martins, 42 anos, desapareceu na última segunda-feira (27/2). Segundo o lavrador, a esposa não tem problemas de saúde, não faz uso de medicamentos e não teve desentendimento com qualquer pessoa. “Onde estará Lucélia?” tem sido a pergunta que Cláudio e outras pessoas tem feito nos últimos dias.

Cláudio mora com a esposa e a filha de 14 anos no Córrego dos Ferreiras, zona rural de Santa Bárbara do Leste, e são casados há 20 anos.

Muito abatido, Cláudio conversou com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA nessa sexta-feira (3) e contou como foi o último contato com a esposa Lucélia. “Por volta das 13h30, da segunda-feira (27), estava voltando de uma viagem que fiz ao Rio de Janeiro e liguei para ela ainda da estrada. Ela disse que estava indo para Santa Bárbara para marcar uma consulta para a mãe. Falei com ela para deixar para outro dia que a levava, mas como a nossa filha estava lá (Santa Bárbara do Leste) para ir ao dentista, aí ela resolveu ir para pegá-la e não a deixar sozinha. De imediato avisei para minha filha, disse que a mãe iria buscá-la, mas ela começou a entrar em contato com a minha esposa, mas não conseguia falar. Minha filha disse que a mãe não havia chegado e me pediu pra ligar, quando foi 15h liguei e não consegui falar, primeiro o telefone chamou até cair na caixa postal, depois caixa postal direto”, contou o esposo de Lucélia.

Ainda segundo Cláudio, Lucélia foi vista pela última vez na segunda-feira (27), por volta das 14h30, perto da escola que fica a aproximadamente 1,5 quilômetros de sua casa. Depois disso Lucélia não foi vista por mais ninguém, nem mesmo chegando a zona urbana de Santa Bárbara do Leste que fica a três quilômetros de sua residência.

A mulher saiu de casa com os documentos pessoais e de sua mãe para quem marcaria uma consulta e com o aparelho celular, que se encontra desligado.

Muito emocionado, Cláudio pediu que as pessoas entrem em contato com a família ou com a polícia caso vejam a esposa em algum lugar, e pediu que caso Lucélia visse a reportagem, que voltasse para casa. Os telefones de contato são (33) 99815-3407 da Tatiane, (33) 99855- 7648 de Waddington e (33) 99979-7898 do Cláudio.

BOMBEIRO MILITAR FAZ BUSCA COM CÃO

Erenaldo Ferreira, socorrista do Grupo Resgate União, disse que recebeu um chamado de um familiar da vítima e entrou em contato com bombeiro militar que ainda não sabia do fato, pediu que ajuda dos bombeiros militares de Caratinga, que por sua vez acionaram o canil da corporação em Governador Valadares.

Cabo Evilásio, bombeiro militar de Governador Valadares, esteve na casa da família de Lucélia na tarde desse sexta-feira(3), e explicou que a partir do momento que receberam o chamado, fizeram a condensação dos dados, reuniram as informações e traçaram as estratégias. “Temos informações de onde ela foi vista pela última vez, faremos trilhas, a cadela é quem dá a diretriz e a gente vai seguindo”, explicou o bombeiro militar.

A nossa unidade em Governador Valadares, tem quatro cães, sendo dois filhotes em treinamento, sendo sua atividade restrita a busca, resgate e salvamento com cães, através desse serviço atendendo toda a região do Vale do Rio Doce, até norte de minas.

Cabo Evilásio explicou ainda que a cadela Luna usada nas buscas de Lucélia está inserida no método caçar. “Ela é um cão de caça e vai buscar pelo odor do ser humano vivo, então é um odor genérico, a questão de roupas, objetos pessoais é outro método que ela não está inserida”.

Até o fechamento dessa edição não havia notícia do paradeiro de Lucélia.