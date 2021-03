Diocese de Caratinga suspende atividades presenciais na região

CARATINGA – O bispo diocesano de Caratinga, dom Emanuel Messias de Oliveira, emitiu uma nota nesta terça-feira (16) suspendendo as atividades presenciais nas igrejas de todas as paróquias da região.

Diante da decisão tomada pelo governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, em colocar todos os 853 municípios mineiros na onda roxa do Plano Minas Consciente, o ato da diocese começa a valer nesta quarta e se estende por 15 dias.

Na nota, o bispo diocesano explica que “a partir desta quarta-feira, 17 de março, comunicamos que na nossa diocese, as igrejas de todas as nossas paróquias também deverão ficar fechadas aos fiéis durante 15 dias, a partir desse dia 17. As missas e celebrações dos outros sacramentos, celebrações da palavra, via sacra, reuniões e atividades pastorais e religiosas deverão ficar suspensas durante esses dias. As missas deverão ser transmitidas de forma virtual e os fiéis deverão viver a sua fé em seus lares, os quais devem ser verdadeiras igrejas domésticas”.

Durante esses dias, também a cúria diocesana, a livraria Dom Carloto e a gráfica ficarão fechadas, sendo que alguns trabalhos serão realizados na modalidade de teletrabalho.

Dom Emanuel Messias termina a nota “augurando que todos sintam a presença de Deus da vida, mesmo neste momento difícil da nossa história, concedo-lhes a minha Benção.”

Há um ano, no dia 19 de março, o bispo de Caratinga havia suspendido todas as atividades da igreja católica na região. Era o início da pandemia do novo coronavírus. Agora, com o agravamento do quadro, o ato tornou-se necessário diante da Onda Roxa decretada pelo Governo de Minas.