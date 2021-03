ONDA ROXA: Funec desenvolve estratégia para se adaptar à nova fase e manter as ações de prevenção ao novo coronavírus

DA REDAÇÃO- Desde início da pandemia, em março de 2020, a Fundação Educacional de Caratinga (Funec) priorizou a prevenção ao novo coronavírus. Diversas ações, incluindo o desenvolvimento de um Plano de Ação ao enfrentamento do contágio do vírus e a criação de uma Comissão de Gerenciamento de Crise, foram realizadas desde então. Agora, com a implantação da Onda Roxa, a fase mais restritiva estabelecida pelo Minas Consciente, não seria diferente.

A Fundação se adequa novamente com o objetivo de preservar a vida, e diminuir a circulação do vírus, estabelecendo novas práticas para adequar a rotina da instituição à nova realidade. Reforçando a importância do distanciamento social, neste momento, e frisando a necessidade de restringir a circulação e o contato com as pessoas, como uma maneira eficaz de salvar vidas. Portanto, a Instituição estabelece algumas medidas preventivas que estarão válidas a partir desta quarta-feira, 17.

• Os setores administrativos de todas as áreas mantidas Funec realizarão as atividades em sistema home office, com exceção daqueles que são inerentes ao funcionamento do Casu – Hospital Irmã Denise e do Casu Unidade Centro;

• As aulas práticas dos cursos de Graduação Unec e da Escola Técnica Professor Jairo Grossi, que estavam liberadas nas ondas anteriores, agora estão suspensas;

• Os estágios realizados no Casu – Hospital Irmã Denise e Hospital Veterinário Joaquim Felício estão suspensos pelo período de duração da Onda Roxa.

As aulas remotas interativas do Centro Universitário de Caratinga (Unec), Escola Professor Jairo Grossi e Escola Técnica permanecem sendo ministradas com o calendário que já está em andamento. Os atendimentos dos setores seguirão sem alteração de horário e serão priorizadas as opções on-line como: e-mail e WhatsApp.

Compromisso com a saúde

O Casu – Hospital Irmã Denise segue realizando o trabalho de excelência em saúde e de referência para o atendimento de pacientes suspeitos e confirmados para a covid-19. Assim como, os atendimentos ambulatoriais realizados na Unidade Casu Centro (Avenida Moacir de Matos, nº 207) permanece oferecendo diversas especialidades médicas e exames. O Centro de Reabilitação Casu/Funec, que neste momento está com os atendimentos voltados para a reabilitação de sequelas de pacientes pós-infecção covid-19, também manterá o atendimento.

O Hospital Veterinário Joaquim Felício, também mantido pela Funec, permanece com os atendimentos de animais de pequeno a grande porte, porém com as atividades educacionais e de estágio interrompidas durante a Onda Roxa.