ONDA DE FRIO

Meteorologista explica queda acentuada nas temperaturas e tendência de que a nebulosidade diminua, a partir desta sexta-feira (2/7)

CARATINGA- Na última quarta-feira (30/6), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para Caratinga e região, além de outras localidades, para temperatura 5° abaixo da média pelo período de três a cinco dias.

Em entrevista ao DIÁRIO, o meteorologista Ruibran dos Reis explicou que a massa de ar polar que atuou nos últimos dias no Sul do Brasil, avançou para Minas Gerais, no último dia do mês de Junho. “Causou declínio acentuado nas temperaturas na madrugada de hoje (ontem), nas regiões do Triângulo, Oeste e Sul do Estado. No Sul de Minas tivemos a menor temperatura do ano em Maria da Fé (-3.3°C). Região de Caratinga, Ipatinga, com muita nebulosidade e se deve à circulação marítima, umidade proveniente do oceano atlântico”.

Porém, conforme o meteorologista, a tendência é de que a nebulosidade diminua, a partir desta sexta-feira (2/7) com avanço da massa de ar polar no sentido do oceano atlântico. “As temperaturas estão dentro do esperado nas regiões leste e nordeste do Estado, nada muito significativo. É comum essa queda de temperaturas, principalmente, no início do inverno, o que se deve à passagem de massa de ar polar pelo estado também pelas frentes frias que passam ao longo do litoral da região Sudeste”, finaliza.