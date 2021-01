ONDA AMARELA NA MICRORREGIÃO

Comitê Extraordinário Covid-19 manteve onda vermelha para a macrorregião Vale do Aço

CARATINGA- O Comitê Extraordinário Covid-19 definiu, nesta quarta-feira (6), que a microrregião de Caratinga retornará para a onda amarela do Plano Minas Consciente. Já a macrorregião Vale do Aço permanece na onda vermelha.

A avaliação é válida pelo período de uma semana, a partir deste sábado (9). Nesta fase, podem funcionar, além dos serviços essenciais, por exemplo, bares (consumo no local); salões de beleza e atividades de estética; comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; papelarias, lojas de livros, discos e revistas; lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem; comércio de itens de cama, mesa e banho; imobiliárias; lojas de departamento e duty free; academias (com restrições); agências de viagem; e clubes.

COMÉRCIO

O Comitê Extraordinário Covid-19 definiu também que, passado o período das festividades de fim do ano, fica suspensa a flexibilização dada ao comércio em localidades inseridas na onda vermelha de funcionar aberto ao público.

No entanto, qualquer atividade que possa ser realizada de forma remota, como ensino a distância, compras para retirada ou em formato delivery, sem fluxo e contato entre clientes, alunos e usuários, não está sendo alvo de qualquer restrição e não compõe qualquer uma das ondas, estando aptas para o consumo da população.

Essa questão também se aplica, por exemplo, aos comércios, para que possam funcionar com portas fechadas ou com restrição de entrada de clientes. Neste sentido, os clientes podem comprar remotamente (whatsapp ou telefone) e retirar os produtos na porta ou mesmo se apresentar na porta dos estabelecimentos, solicitar um produto, recebê-lo e voltar para casa com a compra.

Estão incluídas, também, atividades e eventos na modalidade de drive thru e drive-in, sem limitação de clientes/usuários. Estas diretrizes requerem, no entanto, a aplicação plena dos protocolos, principalmente, no tocante à segurança dos trabalhadores e no controle da área externa dos estabelecimentos.

Data de Atualização: 04/01/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% – 4,0 2º Corte 100 20% 40% 90% – 7,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep VALE DO AÇO 209 47% 71% 82% 86% 6,3 MINAS GERAIS 128 34% 47% 69% 63% 7,6

Data de Atualização: 04/01/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior VALE DO AÇO 0% -32% 20 28 MINAS GERAIS 13% -11% 17 19

Data de Atualização: 04/01/2021 Classificação em Ondas 1º Corte 2º Corte MACROS Onda Atual 02/01 a 09/01 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] VALE DO AÇO Vermelha 0

Data de Atualização: 04/01/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 2º Corte 100 20% 40% MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto VALE DO AÇO CARATINGA 177 53% 88% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 235 43% 60% VALE DO AÇO IPATINGA 210 48% 58%

Data de Atualização: 04/01/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG CAPACIDADE DE ATENDIMENTO VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA Parâmetros 1º Corte 50% – 4,0 -15% -15% 2º Corte 90% – 7,0 15% 15% MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência VALE DO AÇO CARATINGA 77% 85% 12,2 -12% -48% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 73% 70% 8,1 5% -4% VALE DO AÇO IPATINGA 95% 98% 1,4 2% -35%

Data de Atualização: 04/01/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG AVALIAÇÃO GERAL Parâmetros 1º Corte 12 2º Corte 19 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO VALE DO AÇO CARATINGA 16 26 20 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 17 20 20 VALE DO AÇO IPATINGA 28 29 20

Data de Atualização: 04/01/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros 1º Corte 2º Corte MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Onda Atual 02/01 a 09/01 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 09/01 a 16/01 VALE DO AÇO CARATINGA Vermelha 0 Amarela 91,4% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO Vermelha 0 Amarela 68,8% VALE DO AÇO IPATINGA Vermelha 0 Vermelha 68,7%