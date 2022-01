Olimpíada de matemática divulga lista de premiados

Serão entregues 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata e 5.175 de bronze. Alunos da região estão entre os contemplados

DA REDAÇÃO – A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) divulgou na terça-feira (18) a lista de premiados da sua 16ª edição. Ao todo, foram inscritos 17,8 milhões de estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de 53.374 escolas, incluindo instituições públicas e particulares.

Serão distribuídas 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata, 5.175 de bronze e 51.900 certificados de menção honrosa. Também foram premiados professores, escolas e secretarias municipais de Educação que se destacaram em virtude do desempenho dos alunos. As cerimônias de premiação da 16ª OBMEP serão realizadas em data ainda a ser definida.

Esta edição da olimpíada teve a participação de 5.561 municípios, o que representa 99,84% do total de cidades do país, um número recorde na história da premiação.

Os alunos premiados são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. Os participantes recebem uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e têm acesso a encontros semanais para aprofundar o conhecimento matemático.

Os medalhistas que se matricularem em curso de graduação também podem participar do processo de seleção para o Programa de Iniciação Científica e Mestrado (PICME). Os candidatos selecionados podem realizar estudos avançados em matemática simultaneamente com sua graduação em qualquer área e recebem uma bolsa de iniciação científica do CNPq.

A OBMEP foi criada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) em 2005 e é realizada com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com recursos dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Educação (MEC).

ALUNOS DA REGIÃO

Mais uma vez alunos de escolas da região estão entre os premiados. Professores também foram contemplados. Todos eles são de escolas públicas.

Nível 1 – Medalha de Ouro

– Luís Otávio Franco Freitas – Escola Estadual Dr. José Augusto – Entre Folhas

– Samuel Leal Torres – Escola Municipal Cel João Domingos – Raul Soares

Nível 2 – Medalha de Ouro

– Gabriel da Silveira Costa – Escola Estadual Cel Florentino Miranda – Caratinga

– Erivaldo Camilo de Jesus – Escola Estadual Mary Lucca Chagas – Caratinga

Nível 1 – Medalha de Prata

– Michele de Cássia Lima – Escola Estadual Engenheiro Caldas – Caratinga

Nível 2- Medalha de Prata

– Humberto Almeida Estevam – Escola Estadual Dr. José Augusto – Entre Folhas

– Carlos Ferreira Pedra Neto – Escola Estadual José Augusto Ferreira – Caratinga

– Maria Clara Trevenzoli de Assis – Escola Municipal Cel João Domingos -Raul Soares

Nível 3 – Medalha de Prata

– Isaac Silveira de Lima – Escola Estadual Josefina Vieira – Santa Rita de Minas

Nível 1 – Medalha de Bronze

– Hélio Reis Vieira Oliveira Júnior – Escola Estadual Vitalino de Oliveira Ruela – São João do Oriente

– Guilherme Augusto Alves da Silva – Escola Estadual Sinfrônio Fernandes – Caratinga

– Júlia Gomes Teixeira – Escola Monsenhor Rocha – Santa Bárbara do Leste

– Beatriz Ribeiro Araújo – Escola Estadual Frei Marcelino de Milão – Iapu

– Luiz Arthur de Paula Cardoso – Escola Municipal Maria Siqueira Fonseca – Ipanema

– Matheus Neves Fernandes – Escola Estadual Dr. José Augusto – Entre Folhas

Nível 2 – Medalha de Bronze

– Geovanne Lopes Cupertino – Escola Estadual Farmacêutico Soares – Vermelho Novo

– Levi Serafim Fuly – Escola Municipal Maria Siqueira Fonseca – Ipanema

– Gabriel Ribeiro Silveira – Escola Municipal João Domingos – Raul Soares

– Pedro Henrique Albefaro Oliveira – Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira e – Inhapim

– Diego Gonçalves Pereira – Escola Estadual Antônio Penna Sobrinho – Caratinga

– Vitor Augusto Xavier Viana – Escola Estadual Josefina Vieira – Santa Rita de Minas

– Ellen Kelly Silva Oliveira – Escola Estadual Querobino Marques de Oliveira – Inhapim

– Miguel Fernandes Bonfim – Escola Estadual Frei Marcelino de Milão – Iapu

– Victor Vasconcelos de Paula – Escola Estadual Nilo Morais Pinheiro – Ipanema

– Matheus da Silva Leal – Escola Estadual Mary Lucca Chagas – Caratinga

– Bruno Drumond Souza – Escola Estadual Nilo Morais Pinheiro – Ipanema

– Maria Eduarda Gomes Trevisan – Escola Municipal Maria Siqueira Fonseca – Ipanema

– Clara Luiza Araújo Morais – Escola Estadual Manoel Gonçalves Leite – Inhapim

– Yasmin Emanuelly Ferrari Landa – Escola Estadual Professora Dinalva Maria de Souza

Nível 3 – Medalha de Bronze

– Deivid Alan Moreira Gonçalves – Escola Estadual Farmacêutico Soares – Vermelho Novo

– Emanuel Henrique Franco Oliveira – Escola Estadual Dr. José Augusto – Entre Folhas

– Gabriel Schuenker R de Oliveira – Escola Estadual Regina Pacis – Raul Soares

– Lucas Silvestre de Jesus – Escola Estadual Regina Pacis – Raul Soares

– Mariana Camilla da Silva Andrade – Escola Estadual Dr. José Augusto – Entre Folhas

Professores Premiados

– José Lanzilot Elias de Lima – Escola Estadual Dr. José Augusto – Entre Folhas

– Rodrigo da Silva Gonçalves – Escola Estadual Dr. José Augusto – Entre Folhas

– Rosângela do Carmo e Silva – Escola Estadual Dr. José Augusto – Entre Folhas

– Kamilla Furtado do Amaral – Escola Municipal Maria Siqueira Fonseca – Ipanema

– Andreíza Cristiana da Silva – Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria – Bom Jesus do Galho

– Vânia dos Anjos Siqueira – Escola Estadual Mary Lucca Chagas – Caratinga

– Juliana de Oliveira Chaves – Escola Estadual Benedito Valadares – Raul Soares/Escola Municipal Cel João Domingos

– Juliana Elvira Mendes de Oliveira – Escola Estadual Regina Pacis – Raul Soares/Escola Municipal Cel João Domingos

– Erick Costa de Siqueira – Escola Estadual Monsenhor Rocha – Santa Bárbara do Leste

Dentre as escolas destacadas, estão a Escola Estadual Mary Lucca Chagas, em São João do Jacutinga, distrito de Caratinga; e a Escola Estadual Dr. José Augusto, em Entre Folhas. A Secretaria Municipal Educação de Raul Soares foi também foi premiada.

Com informações: Ag.Brasil