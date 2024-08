Olimpíada de Matemática: 12 alunos da Escola Líber são classificados para a 2ª Fase da maior competição científica do país

CARATINGA- A prova da segunda fase da 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) já tem data marcada: será em 19 de outubro. Doze alunos da Escola Líber em Caratinga estão entre os mais de 900 mil alunos de escolas públicas e privadas classificados para a segunda fase da maior competição científica do país.

A Escola Líber teve alunos classificados nos três níveis de escolaridade da Olimpíada de Matemática 2024. No nível 1 (6º e 7º anos), foram classificados André Gazzienelli Leite de Mattos, João Pedro de Souza Soares, Miguel Almeida de Oliveira e Murilo Vidal Schettino Brandes. No nível 2 (8º e 9º anos), Davi Emídio Ribeiro Paiva, Guilherme Rodrigues Machado, Pedro Henrique Gonçalves Batista e Yasmin Araújo Maia. E, no nível 3 (ensino médio), Alanis Cruz Oliveira, Giovanna Alves do Nascimento, Henrique Teixeira Franco e Kamilla Augusta Israel.

“Significa muito. É fruto de muito esforço e dedicação. Minha mãe sempre disse: ‘Você não precisa ser o melhor, você precisa estar entre os melhores.’ Tento me esforçar ao máximo para me sair bem nas provas”, destacou Pedro Henrique, aluno do 8º ano.

Os alunos classificados já se preparam para a segunda fase e esperam conseguir uma das medalhas. “Eu não imaginei que fosse passar, mas agora que consegui, eu quero me dedicar muito para essa próxima fase e a cada dia tento melhorar mais para passar”, comentou Alanis, aluna do 2º ano do ensino médio.

Para a diretora da escola, Flávia Bastos Ramos, a classificação desses doze alunos é motivo de muita felicidade. Ela atribui esse resultado a um trabalho conjunto entre os alunos, professores e famílias. “É fruto do empenho do aluno que vem à escola e também estuda em casa, e do professor que demonstra comprometimento diário em compartilhar conhecimento com o aluno. Quero agradecer especialmente aos nossos professores de matemática Thales Moura e Adriana Sanglard. Ficamos orgulhosos”.

Esta edição da Olimpíada bateu recorde no número escolas participantes. Foram mais de 56,5 mil instituições inscritas, o que representa uma cobertura de 99,9% dos municípios brasileiros. Mais de 18,5 milhões de alunos de todas as regiões do país participaram da prova da primeira fase em junho.

“A matemática é uma disciplina que muitos temem, mas não é preciso ter medo. Aprender brincando em um laboratório, na lanchonete, na quadra ou ao ar livre torna o aprendizado mais prático e ajuda os alunos a se apaixonarem pela matemática”, comentou Flávia.

Em 20 de dezembro, a Olimpíada divulgará a lista dos premiados da 19ª edição. Neste ano, a OBMEP irá distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Estudantes de escolas públicas e privadas são premiados separadamente.

Para estimular cada vez mais a participação dos jovens, a Olimpíada também oferece uma premiação estadual que leva em consideração o desempenho por estado. Pelo menos, 20,5 mil medalhas estaduais vão ser distribuídas.

Estudantes premiados com medalhas nacionais terão direito a integrar o PIC (Programa de Iniciação Científica Júnior), que oferece aulas avançadas de matemática e bolsa de R$ 300 para alunos de escolas públicas que integram o projeto.

Sobre a OBMEP

A Olimpíada é realizada desde 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A competição é promovida com recursos dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Educação (MEC). Destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, de escolas públicas e privadas, a Olimpíada contribui para estimular o estudo da matemática e identificar jovens talentos da disciplina.