Olimpíada da Língua Portuguesa tem finalistas de Santa Bárbara do Leste

Aluno e professora vencedores da categoria crônica e Relato de Prática no mesmo gênero textual

DA REDAÇÃO- Foram anunciados os finalistas da categoria Crônica da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. 38 estudantes selecionados e seus professores, de todas as regiões do país, seguem para a final no dia 09 de dezembro, também em São Paulo, quando serão revelados os vencedores nacionais. Foram premiados também os quatro professores autores dos Relatos de Prática vencedores da categoria.

Dentre os premiados estão o aluno Aytan Belmiro Melo, com a crônica ‘À espera da última aula’ e a professora Silvânia Paulina Gomes Teixeira com o relato “E a senhora, professora: Vai escrever sobre o quê?”, representando a Escola Estadual Monsenhor Rocha, de Santa Bárbara do Leste.

Os 250 estudantes e professores de escolas públicas selecionados na etapa estadual chegaram a São Paulo na quarta-feira (23). Durante três dias participaram de novas oficinas de texto, bate-papo com autores, rodas de conversa, atividades culturais e de integração. Entre os destaques da programação estão a palestra do escritor Jessé Andarilho e a visita a Pinacoteca do Estado de São Paulo.

A Olimpíada de Língua Portuguesa é realizada pelo Itaú Social e o Ministério da Educação (MEC) com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). O objetivo é apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do Programa Escrevendo o Futuro, os professores realizam oficinas de produção de texto com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O tema do concurso é “O lugar onde vivo”, um estímulo à reflexão sobre as realidades locais.

O concurso conta com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.

Números desta edição:

4.876 municípios participantes;

42.086 escolas inscritas;

85.908 professores inscritos;

171.035 inscrições nas categorias;

Mais de 5 milhões de alunos participantes das oficinas de leitura e escrita realizadas para a produção dos textos.

Professores vendedores em Relato de Prática categoria Crônica:

Relato: “Da última à primeira crônica”

Solange Andrade Ribeiro

Campo Maior/PI

Escola Municipal Professor Hilson Bona

Relato: “Reescrevendo caminhos”

Flávia Figueiredo de Paula Casa Grande

Jardim Alegre/PR

Colégio Estadual do Campo José Martí

Relato: “E a senhora, professora: Vai escrever sobre o quê? ”

Silvania Paulina Gomes Teixeira

Santa Bárbara do Leste/MG

Escola Estadual Monsenhor Rocha

Relato: “Me ajuda a ver?”

Panagiota Thomas Moutropoulos Aparício

Urupês/SP

Escola Municipal Athayr da Silva Rosa

Alunos e professores finalistas da categoria Crônica:

Sudeste

Título: A devoção faz o lugar

Aluno: Mel Eduarda Guimarães Silva

Professor: Daniela de Gouvêa Moura

Aparecida/SP

Escola: Maria Conceição Pires do Rio Profª Emef

Título: Lágrimas de Esperança

Aluno: Kesia Cardoso Gonçalves dos Santos

Professor: Ana Claudia Araújo de Lima

Cariacica/ES

Escola: E.E.E.F.M Mariano Firme de Souza

Título: História de Pescador

Aluno: Isabelle de Araújo

Professor: Cinthia Mara Cecato da Silva

Colatina/ES

Escola: EMEF Maria da Luz Gotti

Título: Meu Morro

Aluno: Maria Eduarda De Moraes Silva

Professor: Ana Paula da Conceição da Silva

Guarujá/SP

Escola: Domingos de Souza Prefeito

Título: A festa de São João

Aluno: Camila Lopes de Aguiar

Professor: Aline Cristina Robadel Nobre

Reduto/MG

Escola: E.E. Carlos Nogueira da Gama

Título: Estranha no ninho

Aluno: Iasmim Luíze Teófilo da Silva

Professor: Teresa Cristina Fonseca de Andrade

Resende/RJ

Escola: C. E. Engenheiro Passos

Título: Lá na minha terra

Aluno: Açucena Martilho Diniz

Professor: Fernanda Aparecida Mendes de Freitas

Riversul/SP

Escola: Lázaro Soares Professor

Título: À espera da última aula

Aluno: Aytan Belmiro Melo

Professor: Silvania Paulina Gomes Teixeira

Santa Bárbara do Leste/MG

Escola: E. E. Monsenhor Rocha