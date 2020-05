Mostra Nacional de Cinema de Caratinga acontecerá online entres os dias 11 e 13 de junho

DA REDAÇÃO- De 11 a 13 de junho, acontecerá a Mostra Nacional de Cinema de Caratinga. Durante a realização do evento online serão exibidos curtas nacionais, produzidos em variadas regiões do Brasil. De acordo com os organizadores, o evento ofertará ao público espaços para realização de cursos, debates e webinários ligados à produção cinematográfica, com suas variadas especificidades.

O evento é idealizado pelo coletivo arte cine Caratinga, borun watu produções cinematográficas e cineclube budega. A realização da Mostra Nacional de Cinema “Olhares do Interior” espera promover a interação do público do interior com as produções cinematográficas brasileiras.

Até o dia 20 de abril, a curadoria da mostra já havia recebido mais de 100 obras nacionais. A mostra exibirá 20 produções nacionais criteriosamente selecionadas pela curadoria. Os filmes participantes foram encaminhados através de link e senha do vimeo e pela plataforma FilmFreeway, parceira do evento.

Os realizadores salientam a importância que a mostra poderá adquirir no calendário de eventos da cidade de Caratinga e a expectativa que o evento tem provocando nos cineastas que inscreveram seus filmes, com a possibilidade de projeção que o evento trará a todos os envolvidos e suas realizações.

“Caratinga possui um histórico valoroso de envolvimento em atividades culturais e artísticas, firmando sua presença no cenário cultural nacional a décadas. A Mostra Nacional de Cinema Olhares do Interior seguirá essa mesma dinâmica e ofertará ao público um evento que trará entretenimento de qualidade”, destacam.

Ciente do cenário pandêmico que assola o mundo, a mostra será realizada em ambiente virtual, com transmissão ao vivo nas redes sociais. A mostra está se articulando com emissoras regionais para realização exibição das obras selecionadas.

Os cineastas que encaminharam suas obras para apreciação do público esperam contar com a avaliação de suas obras pelo público regional. O olhar atento e meticuloso do interior será lançado sobre as grandes produções nacionais e essas impressões serão conhecidas a partir da interação que a mostra se propõe a realizar.

A Mostra Olhares do Interior conta com o apoio da Prefeitura de Caratinga, patrocinador máster do evento. Os responsáveis pela mostra ainda buscam patrocinadores e apoiadores interessados na divulgação de suas marcas ou negócios. Contatos podem ser realizados através dos e-mails: producao@olharesdointerior.com.br e filmes@olharesdointerior.com.br ou pelos telefones: 33 98841-3878, 33 98705-8930 e 33 98465-8155.