Exibição da Mostra Nacional de Cinema de Caratinga começa na quinta-feira (6)

DA REDAÇÃO- Entre os dias 6 e 8 de agosto, será exibida a primeira edição da Mostra Olhares do Interior. 20 filmes competem pelo troféu de melhor filme. Devido à pandemia, o evento ocorrerá em formato online. A mostra espera aprofundar o debate e promover maior integração entre o público e a produção nacional de cinema recente. A jornalista Graziela Angelo e a atriz Ana Paula Faustino apresentam a mostra diretamente do Cine Itaúna, histórico cinema da cidade de Caratinga que foi restaurado e reaberto em 2018.

Dois troféus serão distribuídos por um corpo de jurados, composto pelo professor e presidente do Casarão das Artes Américo Galvão; o ator e diretor de TV André Carvalho; a jornalista Angélica Alves; a atriz Eduarda Samara; o escritor e apresentador professor Eugênio Maria Gomes; o presidente do IHA, escritor e professor Hélio Amaral; e a diretora, roteirista e produtora Lilian Alcântara. Além disso o público poderá votar para escolher o melhor filme pelo júri popular.

Durante os três dias de evento, além de poder assistir os filmes pelo Youtube, o público poderá acompanhar a mostra pelas TVs Universitárias “Unec TV” e pela “Doctum TV”. Além disso, os curtas ficarão disponíveis no site www.olharesdointerior.com.br por 24 horas após a exibição. “A intenção é permitir que todos se envolvam com as obras façam tenham condições de fazer uma escolha bem acertada. Por isso, a coordenação do evento aponta para a importância de que todos estejam atentos às informações e novidades que serão disponibilizadas na página da mostra”, declaram os organizadores.

Confira a programação da Mostra Olhares do Interior:

Link para canal da Mostra onde serão transmitidas as lives: https://bityli.com/WjDVh

Canais de TV que transmitirão: Unec TV (canais 06, 16 e 306) e Doctum TV (canais 19 e 10.2) – cobertura regional (Caratinga e região)

6 de agosto – 20h

Abertura

Filmes

Eles de Roberto Burd

Em Quadro de Luiza Campos

Mãtãnãg, A Encantada – Shawara Maxakali e Charles Bicalho

Açude N°50 de Wagner Ferreira e Paulo Conceição

O Véu de Amani de Renata Diniz

Herdar de Gustavo Koncht

Os filmes exibidos em 6 de agosto ficarão disponíveis até as 22h do dia 7 de agosto no site www.olharesdointerior.com.br para exibição e votação.

7 de agosto – 20h

Filmes

Sirumi de Thiago Camargo

Olhos de Carvão de Raquel Alvarez

Pequenos Delitos de Rodrigo Grota

Nasci pra ti, antes de haver o mundo de Lucas Marques

Aquele Casal de William de Oliveira

Alexandra de Luiz Alberto Cassol

Anderson de Rodrigo R. Meireles

Os filmes exibidos no dia 7 de agosto ficarão disponíveis até as 22h do dia 8 de agosto no site www.olharesdointerior.com.br para exibição e votação.

8 de agosto – 20h

Filmes

E o resto é silêncio de Alexis Müller

Sob o olhar da chuva de Nalú Souza e Walklenguer Oliveira

O vizinho de baixo de Flávio Colombini

Os Herdeiros de Adriel Nizer

Uma noite de Crime de Marcelo N. Reis

A Casuística de Lucas Mancini e Lucas Baldasso

Aqueles Dois de Émerson Maranhão

Após o encerramento do último filme do dia 8 de agosto, Ana Paula Faustino e Graziela Angelo irão informar os premiados (Melhor Filme e Menção Honrosa) na mesma live.

Os filmes exibidos no dia 8 de agosto ficarão disponíveis até as 22h do dia 9 de agosto no site www.olharesdointerior.com.br para exibição e votação.

O resultado do Júri popular será divulgado dia 10 de agosto no site www.olharesdointerior.com.br.

