Oito pessoas morrem em acidente na BR-262, em Rio Casca

Batida ocorreu perto da Serra do Macuco e houve incêndio

DA REDAÇÃO – Oito pessoas morreram e duas ficaram feridas depois que uma carreta, uma caminhonete e um carro de passeio bateram na BR-262. O acidente aconteceu na noite de domingo (23), entre São Domingos do Prata, na região Central, e Rio Casca, na Zona da Mata.

Com o impacto da batida, dois veículos pegaram fogo. Uma criança de apenas 2 anos, que estava em um automóvel em que três pessoas morreram carbonizadas, sobreviveu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu na altura do quilômetro 153, por volta das 20h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta teria perdido o controle da direção em uma ladeira, no sentido João Monlevade, e tombado na pista. Os outros dois carros que vinham logo em seguida não conseguiram frear e bateram no veículo de carga.

Um dos automóveis pegou fogo e três adultos morreram queimados. A criança de 2 anos conseguiu ser resgatada por populares. Ela foi levada para o Hospital Arnaldo Gavazza Filho, em Ponte Nova. As chamas se alastraram e atingiram a carga de madeira da carreta. Os militares controlaram o incêndio antes que ele espalhasse para outros carros.

Cinco pessoas estavam no terceiro veículo. Todas ficaram presas às ferragens e perderam a vida. Conforme os bombeiros, o automóvel ficou completamente destruído. Já o motorista da carreta, que ficou gravemente ferido, foi resgatado e conduzido para o Hospital Margarida, em João Monlevade.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Trânsito

Como o caminhão tombou na pista, a rodovia teve que ficar interditada por aproximadamente dez horas. Somente depois que a perícia foi realizada no trecho, os corpos removidos e o caminhão retirado, é que o trânsito foi liberado.

Fonte: Hoje em Dia