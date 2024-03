Oitavo detento que fugiu de presídio na Grande BH se entrega em Caratinga

O oitavo detento que fugiu do presídio de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, Walace Lima Gonçalves, de 22 anos, se entregou na manhã desta quinta-feira (7 de março). O jovem se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, e foi preso em seguida. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp).

De acordo com o órgão, até então, oito dos noves fugitivos voltaram ao sistema prisional. As forças de segurança seguem em busca do último deles, Deivid Antônio de Souza, de 35 anos, que é o homem da imagem em destaque nesta matéria.

A população pode ajudar com informações por meio do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita, e o canal garante o anonimato do denunciante.