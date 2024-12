Oftalmologista Cleber Godinho será homenageado com nome de rodovia

CARATINGA- Após aprovação na Câmara de Vereadores de Caratinga, será denominada “Rodovia Dr. Cleber Godinho”, o trecho que se inicia na estrada que dá acesso ao aeroporto e termina próximo à entrada da Fazenda Cachoeira Boutique Hotel. O projeto agora segue para sanção da Prefeitura de Caratinga.

Cleber José Godinho nasceu no dia 29 de outubro de 1944, na cidade de Caratinga. Filho de Geraldo Godinho, carismático e competente farmacêutico da região e de Nadir de Souza Godinho, religiosa, caridosa e habilidosa doceira da cidade.

HISTÓRICO

Cleber foi o terceiro dos seis filhos do casal, sendo o único homem. Suas irmãs foram Maria Amelia, falecida há mais de 50 anos; Marilene; Maria do Carmo; Miriades e Norma da Conceição.

Logo na infância estudou no colégio interno Dom Helvécio, na cidade de Ponte Nova. Fez o cientifico no Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte. Ingressou na Faculdade de Medicina da UFMG, onde se formou no ano de 1973.

Escolheu fazer oftalmologia, onde a cada ano se encantava mais pela especialidade. Terminou oftalmologia pelo Hospital São Geraldo, onde conheceu o professor Hilton Rocha, com quem estreitou laços de amizade e grande admiração.

Em 1976 casou-se com Ana Maria Fernandes, médica, recém graduada pela UFMG, sua namorada desde adolescência, ainda na cidade de Caratinga. Teve três filhos, Juliana, arquiteta; Rodrigo, médico oftalmologista e Izabela, médica oftalmologista.

Seguindo na vida profissional, Cleber sempre teve como característica marcante o seu carisma, alegria e sua generosidade. “Foi convidado pelo professor Hilton Rocha a ser seu assistente e assim, permaneceu ao lado do seu admirado mestre, fazendo parte da equipe do famoso Instituto Hilton Rocha. Lá, fez grandes amigos, uma legião de admiradores, inúmeros pacientes e principalmente, fez a diferença na vida das pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seguiu o caminho das lentes de contato, recebeu grandes lições do saudoso Emir Soares, a quem detinha enorme carinho e admiração, e firmou-se como uma referência internacional em lentes de contato”, cita o projeto.

No Instituto Hilton Rocha, estreitou lagos de grande amizade com Homero Gusmão e Elizabeto Ribeiro e, juntos, fundaram o Instituto de Olhos de Belo Horizonte (IOBH), referência nacional de competência e qualidade de prestação de serviço na oftalmologia, há mais de 20 anos.

Seguindo no caminho das lentes de contato, Cleber Godinho, por sua competência e pela grande experiência em resolução de casos difíceis, se decide por lançar um curso de lentes de contato no ano de 1997. Nesse ano estreava o primeiro Curso Cleber Godinho de Lentes de Contato, 200 vagas angariando médicos do Brasil inteiro que se disponibilizam por uma semana para aprender a arte das lentes de contato com o, então conhecido, “Papa das Lentes de Contato”. Atualmente o Curso Cleber Godinho ocorre sempre no mês de outubro e esse ano chega à sua 27ª edição e será continuado pelos seus 2 filhos oftalmologistas, Rodrigo e Izabela, que vêm honrando o nome e o legado do pai. Hoje os alunos que já passaram pelo Curso Cleber Godinho somam mais 5000 médicos. Cleber Godinho tinha o dom e gostava muito de ensinar.

Cleber Godinho contribuiu para o avanço da contatologia brasileira, ensinando colegas oftalmologistas, desenvolvendo desenhos de lentes, criando padrões técnicos de adaptação e simplificando facilitando, e sobretudo, ampliando o acesso ao mundo das lentes de contato pelo médico residente desde o início da sua formação.

Como colega, sempre foi tido como um nome de credibilidade ética e postura respeitosa. Lutava pela defesa de classe médica, defesa do ato médico e mantinha sua postura retilínea de caráter e honestidade.

Como médico, cuidava dos olhos, das lentes e da alma de seus pacientes. Uma relação médico-paciente admirável, ele tinha o dom de tocar os corações, o dom de dizer as palavras exatas na hora certa e realmente fazer a diferença na vida das pessoas.

Sabia dar conforto além de resolver o problema. Lutador incansável, sempre fez da medicina o seu sacerdócio, usou sua profissão para dar à população carente a resposta social necessária. Tratava seus pacientes de maneira igual, independente de diferenças sociais. Era um homem carismático e de muitos amigos, através de seus contatos conseguiu auxiliar o projeto URBE, da Fundação Hilton Rocha, idealizou mutirões de cirurgia de catarata para a população carente de Caratinga, organizou e coordenou uma equipe médica completa para prestar atendimento à população indígena na Amazônia, recebendo apoio do Exército Brasileiro e, acima de tudo, levando doações de grandes empresas àquela população. Fez incontáveis projetos sociais e a toda oportunidade ajudava o seu próximo.

Um homem caridoso, generoso, bondoso, honesto e muito ético, características que se somam ao espírito alegre, disposto e bem humorado que sempre teve. Cleber Godinho foi pessoa ímpar, grande e, acima de tudo, deixa uma história, um vazio e o seu legado.