Oficinas de geração de renda seguem sendo desenvolvidas em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última semana, houve o encerramento de mais uma Oficina de Geração de Renda promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS. Dessa vez, as participantes aprenderam técnicas de maquiagem.

De acordo com a instrutora Eliane Teixeira, as participantes aprenderam técnicas básicas para iniciarem as atividades como maquiadoras. “Aqui as participantes aprenderam a base necessária sobre como é feita a maquiagem e, se for o sonho delas, elas devem continuar se aperfeiçoando, pois todas têm potencial para serem excelentes profissionais”, destacou a instrutora.

A prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles foram até o CRAS e conversaram com as participantes sobre a importância de se buscar novos conhecimentos. Segundo a Prefeita, a oferta de diferentes Oficinas de Geração de Renda é uma ferramenta que o Governo Municipal utiliza para levar oportunidades às participantes de descobrirem novos talentos.

A prefeita destacou ainda que ao longo dos últimos anos já foram oferecidas dezenas de Oficinas em diversas especialidades como: Artesanato, Corte e Costura, Cabeleireira, Maquiagem e outras. Segundo a Prefeita, através do conhecimento adquirido nas Oficinas, muitas profissionais têm se especializado e se destacado no mercado de trabalho, conquistando assim a independência financeira.

Para a vice-prefeita, Beth Leles, uma das características marcantes de quem adquire novos conhecimentos nas Oficinas de Geração de Renda é a elevação da autoestima e é maravilhoso ver o desenvolvimento de cada participante.

