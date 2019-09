Oficina de robótica na Escola Estadual Moacyr de Mattos

CARATINGA- Sabendo que a robótica educativa visa proporcionar aos alunos o despertar do raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia no aprendizado, a compreensão de conceitos e a convivência em grupo, a Escola Estadual Moacyr de Mattos ofereceu aos alunos do Ensino Médio uma oficina de Robótica, sob a orientação do engenheiro de Controle e Automação Hugo Trigo Motta. As aulas aconteceram no dia 14 de setembro.

“Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer ferramentas que poderão completar de forma lúdica os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Foi utilizado a plataforma Open Source do Arduíno, realizando os experimentos semáforo inteligente, medição de distância, sistema de iluminação inteligente e fade com LED”, frisa o engenheiro Hugo.

De acordo com a direção da escola, todos os experimentos foram realizados pelos alunos na sala de informática da escola e a interação superou as expectativas.

Hugo frisa o empenho dos estudantes e os talentos que têm sido despertados. “Os alunos têm muita aptidão para robótica o entusiasmo e dedicação foram destaque durante a aula. Esta parceria promete render bons frutos”, finaliza.