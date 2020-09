Oficializada candidatura de João Bosco à prefeitura de Caratinga

Coligação terá Zé Mugango como candidato à vice

CARATINGA – A Câmara Municipal de Caratinga recebeu na noite desta quarta-feira (16) convenção que reuniu integrantes do PT, PSDB e PDT. Ao final foi decidida a coligação entre os partidos e oficializado nomes para os cargos majoritários, tendo João Bosco (PT) como candidato à prefeito; e José do Carmo Fontes (PSDB), o ‘Zé Mugango’ como candidato à vice. Os candidatos, tanto para os cargos no executivo quanto para o legislativo, foram aprovados por aclamação. A coligação se intitulou “Caratinga Feliz de Novo”.

João Bosco

Natural de Itapemirim (ES), João Bosco Pessine Gonçalves (PT), 64 anos, é casado e tem a formação de engenheiro agrônomo. Mudou-se para Caratinga onde constituiu sua família, tendo trabalhado como comerciante e em sua profissão de formação. Foi vereador e prefeito de Caratinga e presidente da Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (APAE). Atualmente é agricultor.

Zé Mugango

José do Carmo Fontes, o Zé Mugango (PSDB), 49 anos, é natural de Caratinga. Ele é casado e tem a função de comerciante. Foi vereador de Caratinga por três mandatos, já exerceu o cargo de presidente da Câmara Municipal, foi chefe de Gabinete e secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Caratinga.